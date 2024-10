Après neuf rencontres toutes compétitions confondues, Pierre Sage a fait appel à 25 joueurs, dont trois ne sont plus dans l’effectif aujourd’hui. Deux éléments ont disputé l’ensemble des minutes.

Les tergiversations du début de saison semblent loin désormais. Tout n’est pas parfait à l’OL, mais après un mercato chaotique et qui a forcément impacté le vestiaire, les dernières semaines ont contribué à chasser un peu les nuages au-dessus de l’effectif de Pierre Sage. Un effectif étoffé, mais dont on arrive aujourd’hui à cerner les contours.

Avec plus de trente contrats professionnels à sa disposition, l’entraîneur lyonnais a du choix, et si on avait du mal à trouver une ligne directrice sur les premières sorties, c’est un peu moins le cas à présent. On note qu’en neuf matchs toutes compétitions confondues (sept en Ligue 1 et deux en Ligue Europa), il a fait appel à 25 joueurs au total, même s’il faut préciser que trois sont partis vers d’autres clubs depuis (Adryelson, Orel Mangala et Mama Baldé).

Cinq joueurs ont participé à tous les matchs

En revanche, au sein du groupe, certains n’ont pas encore gouté à une affiche officielle (Anthony Lopes, Rémy Descamps, Warmed Omari ou encore Enzo Molebe). A contrario, d'autres ont pris part à l’ensemble des parties disputées par l’Olympique lyonnais : Lucas Perri, Duje Caleta-Car, Ainsley Maitland-Niles, Corentin Tolisso et Malick Fofana. Précisons qu’ils ne sont que deux à avoir vécu toutes les minutes de l’exercice 2024-2025 : Perri et Caleta-Car. Le Croate mettra fin dès le déplacement au Havre à cette série, puisqu’il sera suspendu.

En plus du gardien et du défenseur à 810 minutes, Clinton Mata est un autre titulaire inamovible (8 apparitions pour 673 minutes). Deux autres footballeurs dépassent les 600 minutes : Maitland-Niles (636’) et Alexandre Lacazette (607’). Maxence Caqueret et Corentin Tolisso ont eux aussi beaucoup joué (537 et 520 minutes). On peut également citer des éléments importants du 11 comme comme Moussa Niakahté (497’), Nemanja Matić (457’) ou encore Nicolas Tagliafico (360’).

Difficile pour Nuamah et Orban

Détonateurs et garçons décisifs dans la série actuelle de l’OL, Fofana (405’) et Rayan Cherki (253’) sont utilisés avec parcimonie, même si ce dernier n’a pas joué jusqu’au choc contre Marseille (2-3). Pour Ernest Nuamah (228 minutes en six matchs) et Gift Orban (186’ en trois rencontres), il est en revanche plus difficile de se faire une place.

Enfin, les trois joueurs avec le moins de temps de jeu sont Saël Kumbedi (89 minutes, une titularisation), Wilfried Zaha (76’) et Mahamadou Diawara (37’, 4 entrées en jeu). Quant à la moyenne d’âge, si l’on retire les trois footballeurs n’étant plus présents au club, elle est de 26 ans, avec un delta entre Fofana, Kumbedi et Diawara (19 ans) et Matić (36 ans).