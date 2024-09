Duje Caleta-Car, joueur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Sous le coup d’une suspension, Duje Caleta-Car a récolté un troisième jaune en moins de dix matchs à Toulouse. Le défenseur croate sera suspendu pour le déplacement au Havre après la trêve d’octobre.

Solide dans le duel et toujours aussi précieux dans le domaine aérien, Duje Caleta-Car a alterné le bon et le moins bon dimanche après-midi à Toulouse (1-2). Auteur d’une erreur d’appréciation, le Croate n’a pas été loin d’offrir sur un plateau l’ouverture du score à Gboho dès la 4e minute. Finalement, son erreur d’alignement combinée à celle d’Abner a permis à l’attaquant toulousain de se retrouver en position de frappe et ainsi de se rattraper dix minutes plus tard avec le premier but de cette partie. Pourtant, à côté de ces deux erreurs, Caleta-Car a fait ce qu’il savait faire de mieux et son duo avec Clinton Mata est plutôt complémentaire sur le papier. Mais, après cette rencontre de la 6e journée, c’est bien son compère de défense qui a pris la lumière avec un match taille patron.

Une absence post-trêve internationale

Pour Duje Caleta-Car, tout n’est pas à jeter, mais un carton jaune reçu dès le retour des vestiaires (48e) l’a obligé à la jouer à l’expérience pendant une mi-temps entière. Il s’en est plutôt bien sorti, mais cette biscotte n’est pas sans incidence sur son futur proche avec l’OL. Comme Mata, l’ancien Marseillais était sous le coup d’une suspension après deux avertissements en cinq journées. Ce troisième sorti de la poche de Gaël Angoula a été celui de trop et le vice-champion du monde 2018 manquera un match dans les semaines à venir. La commission de discipline qui se réunira en milieu de semaine devrait logiquement infliger un match de suspension à Caleta-Car qui manquera le déplacement au Havre le 20 octobre prochain.