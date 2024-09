OL : Nuamah sanctionné pour un retard à l’entraînement

Absent du groupe de l’OL à Toulouse, Ernest Nuamah a été sanctionné par le staff de Pierre Sage. Le Ghanéen est arrivé en retard à l’entraînement samedi.

Ce dimanche, l’OL n’a clairement pas montré un visage séduisant. On ne peut pas dire non plus que les trois offensifs alignés au départ (Zaha, Mikautadze, Benrahma) aient tout fait pour rendre cet après-midi dominical attrayant. Dans sa logique de rotation, Pierre Sage avait choisi de donner une chance à ces trois joueurs en manque de temps de jeu et de confiance pour certains. Le pari a été tenté, il n’a pas été réussi. Entre approximation technique et attitude, le trio n’a pas convaincu et seul Benrahma a réussi l’exploit de rester les 90 minutes sur le terrain. Conscient d’un problème tactique notamment, Sage n’a pas mis longtemps à changer les choses avec la sortie de Zaha et la rentrée de Fofana, finalement décisif en fin de match. Toutefois, aucune trace d’Ernest Nuamah pourtant titulaire contre l’Olympiakos.

Un rappel à l'ordre

Le Ghanéen n’avait d’ailleurs même pas fait le voyage jusqu’en Occitanie. Un choix de la part de son coach ? Oui et non. Si l’on pouvait penser que les entrées de Benrahma et Zaha en Ligue Europa leur avaient donné du crédit, l’absence de Nuamah ressemble surtout à une sanction de la part du staff de l’OL. "Ce n’est pas lui qui était blessé, mais visiblement c’était sa montre", a annoncé Pierre Sage après le match. L’ailier est arrivé en retard à la séance de veille de match samedi et s’est donc vu sanctionné d’une absence dans le groupe lyonnais contre Toulouse.