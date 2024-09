Toulouse - OL : Niakhaté de retour, Nuamah et Orban à la maison

Matthieu Udol (Metz) et Ernest Nuamah (OL) (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Absent depuis deux matchs, Moussa Niakhaté signe son retour dans le groupe de l'OL ce dimanche. Pour affronter Toulouse, Pierre Sage a choisi de se passer d'Ernest Nuamah et de Gift Orban notamment.

L'OL enfin lancé ? C'est la question que tout le monde se pose après la victoire en Ligue Europa contre l'Olympiakos jeudi soir (2-0). Trois jours plus tard, les Lyonnais sont de nouveau sur le pont, en Ligue 1 cette fois-ci et il y a urgence de ce côté-là. Avec seulement quatre points pris en cinq matchs, la formation lyonnaise pointe à la 15e place et affronte Toulouse, tout juste devant, avec cinq unités au compteur.

Dans la continuité de son rendez-vous européen et afin de préparer au mieux le déplacement à Glasgow jeudi prochain, Pierre Sage espère voir ses joueurs enchaîner et retrouver la victoire en championnat, un mois après celle contre Strasbourg. Pour ce déplacement en Haute-Garonne, le coach a convoqué 21 joueurs dont Moussa Niakhaté, annoncé comme incertain vendredi. Les tests physiques du Sénégalais se sont révélés concluants et le défenseur fait son retour après deux matchs restés en tribunes.

Benrahma de retour dans le groupe en Ligue 1

La présence de Niakhaté n'est pas la seule surprise dans les rangs lyonnais et c'est avant tout du côté des absents qu'il faut regarder. Forts de leur entrée réussie jeudi soir, Saïd Benrahma et Wilfried Zaha ont fait le déplacement dans la Ville Rose, au contraire d'Ernest Nuamah et Gift Orban. Pierre Sage veut faire jouer la concurrence et n'hésite donc pas à récompenser les uns et les autres pour stimuler les prestations individuelles. Les deux offensifs ghanéens et nigérians sont ainsi restés à Lyon samedi en fin d'après-midi, tout comme Mahamadou Diawara, entré en jeu contre l'Olympiakos, et Warmed Omari, qui attend toujours de faire ses débuts avec l'OL.

Le groupe de l'OL à Toulouse : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Zaha