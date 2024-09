Ce dimanche, deux hommages se tiendront au Stadium pendant Toulouse - OL. L’un pour les médaillés olympiques de la région et l’autre bien moins heureux, pour les quinze ans de la mort en Serbie de Brice Taton, supporter toulousain.

Rendre l’hommage encore plus beau que ce qu’il sera déjà. Ce dimanche (15h), Toulouse ne veut pas manquer son rendez-vous à la maison contre l’OL et qui sera fort en émotions. L’après-match sera l’occasion de rendre un hommage aux médaillés olympiques de la région occitane mais c’est bien avant que les gorges seront nouées au Stadium. Le club et les supporters ont choisi de saluer la mémoire de l’un des leurs, disparu il y a quinze ans, jour pour jour.

Plusieurs hommages se tiendront pour saluer la mémoire de Brice Taton, ce fan toulousain lynchés par des ultras serbes à Belgrade en 2009 et qui avait succombé à ses blessures en Serbie. "Nous avons gagné le dernier match à domicile, nous voulons encore une victoire à la maison. Bien sûr, nous savons que c'est un jour important pour Brice. Si nous pouvons faire ce cadeau... Nous sommes là pour que les gens soient heureux", a déclaré Carles Martinez Novell.

Pour l’occasion, les joueurs du Téfécé arboreront un maillot spécial floqué "Brice" contre l’OL. Dans cette journée particulière, les Violets voudront rendre ce moment plus joyeux qu’il ne peut l’être sur le papier. Malheureusement, en manque de points, les joueurs de Pierre Sage souhaiteront gâcher cet hommage sur le terrain.