Toulouse - OL : Sage cherche à stimuler la concurrence offensive

Jeudi, Pierre Sage est revenu à un schéma plus offensif avec un 4-2-3-1. Un choix guidé par la construction de son effectif et d’une abondance de biens qu’il faut gérer.

On l’a décrit comme frileux après la défaite contre l’OM à onze contre dix, alors il a choisi de répondre à sa manière. Jeudi, pour son premier rendez-vous européen de sa carrière, Pierre Sage a choisi d’empiler les éléments offensifs. Avec Ernest Nuamah, Malick Fofana, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette alignés dès le coup d’envoi, l’OL avait clairement l’envie de mettre la pression sur le but de l’Olympiakos. Cela a surpris les Grecs, mais il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir cette philosophie vers l’avant porter ses fruits. Cela a d’ailleurs permis à l’entraîneur lyonnais de prouver que ce n’est pas une question de système, mais bien d’envie qui peut permettre à l’OL de retrouver les premiers rôles, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe.

Car la première mi-temps jeudi soir a avant tout ressemblé à un match de handball avec des Lyonnais faisant passer le ballon de droite à gauche, sans jamais vraiment se montrer dangereux. "En première période, on s'est créés beaucoup d'occasions, mais sans parvenir à marquer, a constaté Nemanja Matić, qui fêtait sa 100e européenne jeudi. On savait qu'après la pause, il faudrait être plus clinique. On devait conclure rapidement pour leur rendre la tâche plus difficile."

Un manque d'efficacité en 3-5-2 ou en 4-2-3-1

Tout n’a donc pas été parfait dans ce 4-2-3-1, mais cela a permis à Pierre Sage d’utiliser un peu plus les munitions à sa disposition. Il l’a reconnu lui-même, son effectif est bien plus taillé pour ce genre de système que pour celui utilisé lors des trois rencontres précédentes avec le 3-5-2. Si l’on peut s’interroger sur le fil conducteur du mercato estival, il y a clairement une abondance de biens offensivement et une tactique avec des ailiers est forcément plus en adéquation avec ce groupe. "On laissait beaucoup de joueurs de qualité sur le banc et c’était important que ces joueurs s’exprimer sur le terrain. Le fait d’avoir de la vitesse, des ailiers dans notre jeu, ça s’est vu notamment sur notre début de seconde mi-temps", a concédé le coach de l’OL, deux jours avant Toulouse.

Ce système sera-t-il de nouveau utilisé ce dimanche (15h) pour la 6e journée de Ligue 1 ? Il y a peu de raisons de ne pas poursuivre sur cette lancée, même si le besoin de points se fait ressentir. Avec des matchs tous les trois jours, les joueurs ne seront peut-être pas les mêmes, mais le 4-2-3-1 permet d’interchanger ces éléments et permet à Pierre Sage de faire jouer la concurrence.

La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain

Si l’on peut parfois se demander si le coach et son équipe ne sont pas avant tout à réaction, Sage accorde une importance capitale à l’état d’esprit affiché. Cela peut laisser penser à un manque de fil conducteur dans la gestion, mais cela permet aussi de stimuler tout son groupe. Laissé sur le banc pendant deux matchs puis en tribunes contre l’OM, Saïd Benrahma s’est montré décisif contre l’Olympiakos avec un but, quatre minutes après son entrée. "Il y aura des rotations. Mais ce ne sera pas dans l’idée de satisfaire tout le monde. Ce sera pour gagner les matchs, prévient l’entraîneur. En rentrant jeudi, Said Benrahma a montré que sa situation ne lui convenait pas et qu’il voulait la faire évoluer. Je ne considère pas la concurrence comme un problème, mais comme des solutions multiples."

Cela lui a offert une place dans le groupe de l’OL ce dimanche, au contraire d’Ernest Nuamah, passé de titulaire jeudi soir à une place hors du groupe trois jours plus tard. Le constat est le même pour Gift Orban, double buteur contre Strasbourg et à son avantage à Lens, qui n’a pas eu de réussite contre l’OM et qui est resté sur le banc en Ligue Europa. Sans parler de sanction, Pierre Sage n’hésite pas à surfer sur les bonnes dispositions du jour pour booster la concurrence du lendemain. Quitte à ne pas forcément avoir de continuité dans les choix des joueurs. Mais c’est avant tout l’animation qui prime et qui fera gagner l’OL. Qu’importent les noms alignés ou ceux qui rentrent.