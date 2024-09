Dimanche soir, dans la défaite de l'OL contre l’OM (2-3), Alexandre Lacazette n’a pas été en grande réussite. De son côté, son entraîneur Pierre Sage n’a pas été très inspiré.

Flop : Lacazette pas en réussite

C’est toujours délicat – on peut vite passer pour un ingrat – d’écrire des choses négatives sur un joueur de la trempe d’Alexandre Lacazette. Mais, dimanche soir, pour le choc contre l’OM (2-3), Alexandre Lacazette n’a pas répondu présent. Il a clairement raté son match. Le capitaine de l'OL n’était pas dans son assiette. Et pour un joueur d’un tel calibre, on le remarque très vite : les répercussions sont conséquentes. À l’image de son penalty raté (45e+ 7).

Trois matchs de rang sans marquer

Remplacé logiquement par Georges Mikautadze (66ᵉ), Alexandre Lacazette a néanmoins pu compter sur l’encouragement des siens. Partenaires, staff technique et supporters – son nom a été scandé à sa sortie – savent tout le bien qu’il a fait à l’OL. Cette mauvaise passe (trois matches de rang sans marquer dans l’élite, soit sa plus longue disette en 2024) est passagère. Du moins, c’est ce que tout le monde souhaite entre Rhône et Saône.

Flop : Sage trop frileux

"C'est une honte. Ils sont à dix depuis la 5ᵉ minute. Cela fait des années et des années qu'ici, on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe. On a 3500 occasions et malgré ça, on ne fait que reculer. Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir, quand on mène, enterrer les équipes qui viennent ici. En mettre 1,2,3, 4, 5. Aujourd'hui, ils n'avaient rien pour eux. Ils repartent avec les trois points, ils font les beaux. Nous, on repart avec zéro pointé." Les propos à chaud de Rayan Cherki au micro du diffuseur résument très bien la situation du moment après la défaite de l’OL contre l’OM (2-3). Déjà à Lens la semaine dernière (0-0), les Lyonnais s’étaient montrés agaçant en disputant un match pour ne pas le gagner.

A 5 derrière...

Dimanche soir à domicile, dans l'affiche de la 5ᵉ journée de Ligue 1, Pierre Sage, dans son habit de chef d’orchestre, a reproduit les mêmes erreurs. Il a joué petit bras. En supériorité numérique, en menant 1-0, il a laissé son équipe évoluer à cinq derrière. Il a trop tardé à rectifier le tir. Il a certainement vu comme tout le monde, par exemple, que son capitaine (lire ci-dessus) n’était pas dans un grand soir. Et il a trop attendu pour changer quelque chose. Pierre Sage a remis l’OL en selle la saison dernière (qualification en Ligue Europa), personne ne l’a oublié. Mais l’entraîneur lyonnais doit vite rectifier le tir au risque de vite déchanter.