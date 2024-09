L'OL se saborde tout seul contre l'OM (2-3)

À onze contre dix pendant 85 minutes après le rouge de Balerdi pour l’OM, l’OL a trouvé le moyen de gâcher cette supériorité. Les Lyonnais s'inclinent 2-3 et cela fait vraiment tache.

On dit souvent que les OL - OM sont des matchs à part dans une saison et jamais, il ne peut se passer une rencontre sans son lot de décisions controversées. Ce dimanche soir, les Marseillais seront certainement les premiers à crier au scandale d’un Olympico qui n’aura pas livré toutes ses promesses. On attendait une bataille tactique entre Pierre Sage et Roberto De Zerbi, elle n’a jamais eu lieu. La faute au manque d’intelligence de Leonardo Balerdi et à la malice d’Alexandre Lacazette. Déjà averti pour un tacle à retardement sur Tolisso, le capitaine marseillais s’est fait avoir dans un duel au corps avec son homologue lyonnais. Il s’est vu montrer le chemin des vestiaires, seulement cinq minutes après l’avoir quitté.

Une décision controversée de la part de Mr Bastien pour les Marseillais, à l’image du coup de gueule de Mehdi Benatia à la pause. En supériorité numérique d’entrée de match, l’OL ne pouvait rêver meilleur scénario. Cela a forcément libéré des espaces dans l’entrejeu, car l’OM s’est contenté de jouer avec une ligne de cinq, suite à ce rouge. Malheureusement, les hommes de Pierre Sage ont joué avec la peur au ventre, étant incapables de faire sauter le verrou adverse. Il faut dire que dans le but marseillais, Geronimo Rulli était dans un grand soir.

Lacazette en cruel manque de confiance

Le gardien a gagné pratiquement tous ses duels avec les attaquants lyonnais, que ce soit Lacazette (7e, 45e), Orban (14e) ou Tolisso. Et quand les Rhodaniens n’ont pas croisé la route de l’Argentin, la barre a empêché Orban d’ouvrir le score sur un retourné (10e) ou encore Rongier qui a repoussé le tir de Tolisso sur sa ligne (19e). À force de ne pas faire la différence, l’OL s’est exposé à des transitions rapides et des contres. Sans un grand Lucas Perri, c’est bien l’OM qui aurait ouvert le score sur une frappe de Rongier (24e).

Une piqure de rappel pour les Lyonnais qui ont encore tremblé sur une frappe de Koné et un sauvetage de Tolisso (42e). De tremblement, il en a été question dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Sur une remise de Tolisso de la tête, une main de Rongier a été sifflée. Mais en cruel manque de réussite depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette a vu sa tentative être repoussée par Rulli (45e+2).

L'OM a exploité les espaces

Les dieux du foot n’étaient pas avec le capitaine de l’OL qui a laissé sa place après l’heure de jeu et avoir buté une dernière fois sur Rulli (58e) pour ce qui aurait été le but du break. Car oui, malgré toutes les difficultés offensives du soir, la formation de Pierre Sage avait enfin réussi à marquer grâce à un ancien Marseillais. Sur une belle bataille de Mata à droite, Duje Caleta-Car a placé une tête imparable (1-0, 54e). On pensait alors le plus dur fait par l’OL. C’était sans compter sur un coup franc rapidement joué par l’OM qui a déstabilisé le bloc lyonnais.

Pris dans son dos, Tagliafico n’a pu empêcher Pol Lirola, entré à la pause, d’égaliser à la 69e comme un symbole. Ayant déjà fait un double changement avant cette égalisation, Pierre Sage a choisi de faire entrer Nuamah et Fofana quasiment dans la foulée pour mettre le feu. Ce fut tout l'inverse qui s'est passé, car l'OM a exploité les boulevards laissés par la défense. Lirola, encore lui, s'est fait oublier derrière Fofana et a offert une balle de 1-2 à Ulisses Garcia (82e).

Un coup de massue pour l'OL avec des attaquants en manque de confiance. Mikautadze a pris le relai de Lacazette et gâché une tête à bout portant (84e) puis un retourné (85e)... Quand la messe semblait dite, un énième dédoublement de Mata et une Madjer de Rayan Cherki sont venus remettre les deux équipes à égalité. L'OL proche d'une nouvelle remontada ? C'était sans compter sur une erreur de relance de Perri et d'une frappe enroulée de Rowe (2-3)... Les Lyonnais pouvaient avoir la tête basse, il y a de quoi ce dimanche soir.