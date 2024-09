OL - OM (2-3) : un scénario "invraisemblable et cruel" pour Sage

En supériorité numérique pendant tout le match, l’OL a trouvé le moyen de perdre le match contre l’OM dimanche soir (2-3). Pierre Sage ne souhaitait pourtant pas enterrer ses joueurs.

Pierre Sage, comment expliquer une défaite aussi invraisemblable à 11 contre 10 ?

Pierre Sage : Vous avez dit le mot, c’est invraisemblable, cruel. C’est lié au fait qu’on a laissé notre adversaire en vie, je pense. Sur la première mi-temps, on doit renter avec un avantage supérieur à un but. Ils ont gardé espoir, ils ont su saisir les opportunités qu’on leur a laissées. Ils auraient pu marquer en première mi-temps. Toutes les petites choses qu’on leur a laissées, ils ont capitalisé dessus en les transformant en but, là où on n’a pas réussi de notre côté malgré sept occasions franches.

Rayan Cherki a parlé de honte après la rencontre. Est-ce le sentiment qui prédomine ?

Je n’ai pas vraiment de sentiment de honte parce que je pense que c’est un mot qui est fort. Mais on a une bonne raison de s’en vouloir. À l’inverse, je n’ai pas de raison d’en vouloir aux joueurs, car ils ont livré un match correct avec la volonté de gagner. Le fait qu’on laisse de l’espoir à cet adversaire qui s’est rempli de solidarité pour croire en cette possibilité-là avec ce 3e but, on peut l'assimiler à quelque chose qui est de la honte. Je ne suis pas déçu d’avoir perdu, mais déçu de ne pas avoir gagné, c’est plus ça qui m’envahit.

"Si on concrétise nos occasions..."

Est-ce un coup au moral alors que l'OL souhaitait remonter au classement ?

C’est un gros coup au moral dans le sens où on livre un match qui doit nous permettre de marquer trois points. On ne concrétise pas nos occasions. Et au moment où on peut en gagner un au lieu de zéro, on redonne les trois points à notre adversaire. C’est un scénario qui est fou, car si on concrétise nos actions en première mi-temps, on prend complètement l’ascendant psychologique sur ce match.

Maitland-Niles disait que les joueurs de l'OL ont peut-être pensé à plus attaquer que défendre après le 1-0…

Je pense qu’on a voulu attaquer pour avoir beaucoup de possibilités. On arrivait à bien remonter le ballon, on a certes eu du mal à déséquilibrer le bloc en première mi-temps mais c’était mieux en deuxième. La volonté d’attaquer si elle avait favorisée par le fait de doubler la marque, elle aurait été louable.