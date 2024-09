L’OL s’est fait prendre à son propre jeu contre l’OM

Dominateur et en supériorité numérique, l’OL avait tous les ingrédients pour s’offrir une victoire tranquille contre l’OM. Finalement, les Lyonnais ont pêché par suffisance par moment et laissé leurs adversaires y croire jusqu’au bout.

Les mots ont été forts, mais ont traduit en grande majorité le sentiment qui avait envahi le Parc OL dimanche soir au coup de sifflet final (2-3). En parlant de "honte", Rayan Cherki n’a pas mâché ses mots et il est finalement difficile d’en vouloir au joueur d’avoir une telle réaction. En l’espace de 90 minutes, l’OL est passé de trois points presque offerts sur un plateau par l’OM, à zéro puis un et enfin de nouveau zéro au bout du temps additionnel. Au soir de la 5e journée, la formation lyonnaise pointe à la 14e place avec quatre petits points. Pourtant, tout avait été fait pour que l’opération remontée enclenchée depuis la victoire à Strasbourg se perpétue dans la durée.

Avec une supériorité numérique dès la 5e minute, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne pouvaient rêver mieux. Finalement, les scénarios improbables de ces derniers mois se sont retournés contre les Lyonnais dans une fin de match cruelle et à la fois inconcevable. En revenant à 2-2 à la 93e minute, il est pratiquement impensable de croire qu’une défaite a pu être à l’ordre de la soirée au moment où Mr Bastien a renvoyé les deux équipes aux vestiaires pour la fin du match. C’est toutefois bien ce qu'il s’est passé dimanche soir à Décines.

Des évènements qui ne tournent pas en faveur des Lyonnais

Après la rencontre, Pierre Sage n’a pas voulu tirer à boulets rouges sur ses joueurs. Au contraire, il a affirmé "n’avoir rien à leur reprocher, car ils ont livré une prestation pour gagner". Avec 22 tirs dont 7 grosses occasions, difficile de donner tort à l’entraîneur lyonnais sur ce point-là. Pourtant, dans cette attaque-défense qui a pris forme au Parc OL après le rouge marseillais, l’OL a manqué d’efficacité, à l’image d’un Alexandre Lacazette en panne de confiance. En plus de ce penalty raté qui aurait certainement changé beaucoup de choses au moment de rentrer aux vestiaires à la mi-temps, le capitaine lyonnais a loupé deux face-à-face contre Geronimo Rulli.

Le deuxième aurait d'ailleurs pu permettre aux Rhodaniens de faire le break. Un premier vent contraire pour des Lyonnais qui allaient se faire punir, dix minutes plus tard par Pol Lirola. "En deuxième mi-temps, on parvient à marquer et au moment où on veut remettre de l’énergie, pour continuer à pousser, on encaisse ce but et ça donne la perspective à notre adversaire que tout est possible", a avoué Sage en conférence de presse.

"Une faute professionnelle"

Adepte des scénarios rocambolesques et d’issues heureuses quand tout laissait penser le contraire, l’OL a été pris à son propre jeu dimanche soir contre l’OM. On ne va pas se mentir, le club marseillais a avant tout cherché à resserrer les lignes, notamment durant le premier acte, pour ne pas sombrer un peu plus après le rouge de Balerdi. Et c’est avant tout par des transitions rapides et des erreurs individuelles lyonnaises que les hommes de Roberto De Zerbi ont repris espoir.

Car à 1-0, tous les voyants laissaient à penser que l’OL allait réussir à se mettre en mode rouleau compresseur pour assommer son adversaire. Ce fut tout l’inverse. "Quand tu joues à onze contre dix pendant tout le match, que tu as la chance de mener au score, il faut savoir tuer le match, a avoué Jordan Veretout. C’est dur, car je crois qu’en deuxième mi-temps, ils viennent trois fois dans notre camp et ils marquent trois buts. Donc, c’est une défaite qui fait mal. C’est une faute professionnelle ce (dimanche) soir."

Des remplaçants décisifs côté marseillais

Quand tout tournait en faveur de l’OL lors des six derniers mois de la saison dernière, l’Olympico a montré que c’est désormais tout l’inverse. Un penalty raté, une barre, des tirs qui échouent juste à côté des poteaux. La chance, si l’on peut dire, avait choisi son camp et quand on attendait de voir les remplaçants lyonnais dynamiter la fin de match, ce furent au contraire ceux de l’OM qui se sont révélés décisifs. Cherki y est certes allé de son égalisation qu’il pensait décisive, mais dans le combat tactique Sage - De Zerbi, l’entraîneur italien a pu compter sur un groupe solidaire. Presque vu comme un pestiféré sur la Canebière, Lirola a joué les saveurs en échappant à Tagliafico et Fofana pour égaliser puis offrir le but du 2-1 à Garcia, lui aussi entré en jeu.

Et alors que la Madjer de Cherki aurait pu mettre un coup derrière la tête des Marseillais, une erreur de relance de Perri a permis à Rowe de se mettre également en évidence. Dimanche, ce fut en réalité un copié-collé de ce que les supporters lyonnais voient depuis des mois avec des rencontres folles. Sauf que cette fois-ci, la roue n’a pas tourné du bon côté. Heureusement pour Pierre Sage et ses joueurs, la Ligue Europa arrive très vite. Mais, cela ne fera pas oublier une prestation qui risque de créer quelques remous et de fragiliser certains…