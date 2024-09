Abasourdi comme l’ensemble de ses coéquipiers et supporters, Ainsley Maitland-Niles accusait le coup dimanche soir. L’Anglais n’en revenait toujours pas que l’OL ait perdu contre l’OM malgré un match en supériorité numérique.

"Dévasté". C’est par ce mot qu’Ainsley Maitland-Niles a décrit le sentiment qui dominait dans le vestiaire de l’OL dimanche soir après la défaite 3-2 à domicile contre l’OM. La déception était encore chaude au moment de se présenter devant le parterre de journalistes mais l’Anglais ne comprenait toujours pas comment la formation lyonnaise avait pu laisser échapper ces trois points qui leur tendaient les bras.

Une expulsion adverse après seulement cinq minutes, une pléthore d’occasions et surtout une ouverture du score à la 54e qui laissait présager une fin de soirée heureuse. Ce fut tout l’inverse avec ce coup de froid dans le temps additionnel et une défaite 3-2. "On doit gagner ce (dimanche) soir. On est frustrés et en colère, car c’est un match qu’on doit prendre. Si on n’est pas en colère après un tel match… C’est très difficile à avaler. On s’est senti trop à l’aise parce que nous contrôlions le match. On a juste échoué à marquer plus de buts, et à bien défendre à des moments où cela l’exige. Cela nous a coûté le match."

"Tout remettre à zéro désormais"

L’inefficacité devant le but également et Maitland-Niles aurait certainement aimé jouer un peu les sauveurs. Il s’y est essayé à plusieurs reprises en deuxième période mais le piston droit n’a jamais réussi à mettre à défaut un Geronimo Rulli en état de grâce dimanche soir. Sonné, l’international anglais estime que l’OL doit désormais "tout remettre à zéro au niveau de l’état d’esprit, se reposer… Il y a un match en Europa League, on doit chercher les trois points et on doit se projeter sur les suivants." Après l’Olympiakos, les Lyonnais enchaînent Toulouse, Nantes, Le Havre et Auxerre en Ligue 1. Quatre rencontres durant lesquelles ils n’ont plus le droit à l’erreur.