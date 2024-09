En supériorité numérique et devant à la 54e minute, l’OL a trouvé le moyen de s’incliner contre l’OM (2-3). La faute à des erreurs offensives et défensives.

On peut mener 1-0 juste après le retour des vestiaires, être en supériorité numérique depuis la 5e minute et trouver le moyen de perdre un match (2-3). C’est la leçon qu’a offert l’OL aux plus de 53 000 spectateurs présents dimanche soir au Parc OL. La prestation lyonnaise serait à montrer dans toutes les écoles de football si les éducateurs cherchaient à montrer ce qu’il ne faut pas faire en étant à onze contre dix durant quasiment tout le match.

Alors que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette s’étaient pratiquement vu servir sur un plateau le match après le rouge marseillais, la machine s’est désagrégée presque en un claquement de doigts, punie par les contres assassins de l’OM et une certaine passivité collective. "Quand tu n’arrives pas à tuer le match, il faut savoir sécuriser aussi. On sait qu’ils jouent en contre, ils n’avaient que ça ce soir pour essayer de nous contrer. On a laissé les espaces et ils ont su en profiter, a regretté Jordan Veretout. Ce (dimanche) soir, on l’a payé cash. Oui, c’est une erreur professionnelle."

"On doit les laisser venir pour les contrer"

Pour sa première titularisation, qui plus est contre son ancien club, Veretout aurait certainement aimé meilleur dénouement. Finalement, il y avait de la "déception, de la frustration et de l’énervement" chez le milieu avec ce non-match. Ou plutôt cette victoire qui tendait les bras à l’OL et qui lui a filé entre les doigts à la fin. Les Lyonnais ont été dominateurs, ont tenté beaucoup (22 occasions) et les voir gagner 3 ou 4-0 n’aurait pas été un scandale.

Mais, en plus de l’inefficacité offensive, les joueurs de Pierre Sage ont fait preuve d’un vrai manque d’expérience pour gérer ces temps faibles, comme ce 3e but encaissé, deux minutes après avoir trouvé les ressources pour égaliser. "On mène 1 à 0 à onze contre dix chez nous, on doit savoir garder le ballon, le faire tourner. Il aurait fallu être capable de les laisser venir à nous et après les contrer. On s’est engouffré dans l’entonnoir et finalement, on a pris des contres et c’est ce qui fait mal." Dimanche, l'OL a été puni et il va vite falloir s'en remettre...