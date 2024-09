Malgré l’interdiction de la venue des supporters de l’OM au Parc OL dimanche soir, des échauffourées ont eu lieu dans l’enceinte sur les buts marseillais.

Le parcage visiteurs était vide. Pas une seule trace de supporters, qu’ils soient marseillais ou lyonnais. Les fans de l’OM s’étant vus interdire la venue à Décines, l’OL avait choisi de ne pas remettre en vente les places du parcage. Face à l’antagonisme entre les deux clubs, la préfecture et le ministère de l’Intérieur avaient décidé d’interdire la présence des groupes de supporters de l’OM au Parc OL. Seulement, malgré les efforts du club lyonnais, difficile de limiter cette présence marseillaise hors parcage. Cela a toujours existé, même à Gerland, et l’Olympico de dimanche soir (2-3) n’a pas dérogé à la règle.

Des échanges de coups dans le dernier anneau du stade

Discrets pendant plus d’une heure, ces supporters marseillais qui avaient pris place dans les tribunes n’ont pu retenir leur joie sur l’égalisation de Pol Lirola. Et ils étaient nombreux… Forcément, cela a donné lieu à quelques échauffourées dans les travées du stade de Décines, avant tout dans le dernier anneau. Des coups ont été donnés avant l’intervention des services de sécurité. Mais une fois de plus, cela montre que les interdictions et autres arrêtés ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à créer un chaos au milieu de familles. Encore plus dans ce genre d’affiches et avec l’OM comme adversaire.