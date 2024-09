Alerte musculaire pour Niakhaté avant OL - OM

Présent aux côtés de Matthieu Louis-Jean avant la rencontre, Moussa Niakhaté a dû faire une croix sur l’Olympico. Le défenseur de l’OL s’est blessé à l’entraînement samedi et n’était pas à 100%.

En retenant 22 joueurs au lieu de 21, Pierre Sage n’avait pas fait ce choix par hasard. Comme on pouvait le craindre, un pépin physique était venu s’immiscer dans la préparation de l’OL avant l’Olympico de dimanche soir. Vendredi, l’entraineur lyonnais pouvait compter sur 28 éléments. Samedi, ce n’était déjà plus le cas. À la veille de la venue de l’OM, Moussa Niakhaté avait dû écourter sa séance, en raison d’une gêne musculaire. Toutefois, il restait un maigre espoir de voir le défenseur tenir sa place. Seules les dernières heures avant la rencontre de la 5e journée ont poussé Sage à devoir se passer de Niakhaté, afin de ne pas prendre de risques.

Un principe de précaution avant tout

Un vrai coup dur puisqu’après une mise en route ratée contre Rennes et Monaco, l’ancien de Nottingham Forest restait sur deux bonnes prestations individuelles contre Strasbourg et à Lens. Forfait, Moussa Niakhaté a quand même assisté à la rencontre entre l’OL et l’OM. En civil, il a échangé avec Pierre Sage et Matthieu Louis-Jean en bord de pelouse pendant que ses coéquipiers entamaient leur échauffement d’avant-match. Sera-t-il suffisamment remis pour l’Olympiakos jeudi et au pire Toulouse dimanche prochain ? En conférence, son entraîneur n’est pas allé plus loin qu’une "blessure à l’entraînement" pour parler du physique de Niakhaté et de son indisponibilité.