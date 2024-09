Acheté à prix d’or durant l’été, Moussa Niakhaté a vu les critiques s’abattre sur lui après sa boulette contre Rennes. Le défenseur de l’OL assure prendre ça positivement et promet des jours meilleurs.

Il n’est là que depuis deux mois, pourtant il donne l’impression d’être là depuis toujours. Se décrivant comme "quelqu’un qui n’a pas de problème pour s’intégrer", Moussa Niakhaté s’est parfaitement intégré dans le collectif de l’OL. Souriant, un brin chambreur, le défenseur fait déjà l’unanimité dans le vestiaire lyonnais. Toutefois, c’est bien sur le terrain qu’il est le plus attendu et les débuts ont pour le moment été poussifs. Auteur d’une erreur technique contre Rennes, Niakhaté a été en difficulté contre Monaco avant de se rattraper contre Strasbourg malgré les trois buts encaissés.

Avec huit buts dans la besace en seulement trois matchs, ce n’est clairement pas la mise en route rêvée pour l’ancien de Nottingham Forest. Conscient de son erreur en Bretagne, Moussa Niakhaté ne se défile pas, assurant que "la personne la plus exigeante envers moi-même, ce ne sont pas les supporters, le staff, le président, c’est moi et juste moi." Montant en puissance à l’image de sa prestation avant la trêve, le natif de Roubaix promet des jours meilleurs, lui qui "met tout en œuvre pour être le plus performant possible, pour analyser et être le meilleur le match suivant, le mois suivant et la saison d’après."

"Avec ce prix, on va me demande de l'exigence"

Le discours est séduisant et a de quoi plaire. Ce n’est bien évidemment pas après trois matchs qu’il faut enterrer un joueur qui découvre un nouvel environnement, une nouvelle exigence et qui doit surtout vivre avec le poids de son transfert. Il n’est pas le responsable de ces 31 millions d’euros mis sur la table et John Textor a beau avoir assumé le prix de l’arrivée de Niakhaté, c’est bien le joueur qui est sous le feu des critiques et des projecteurs. Pas de quoi le faire sourciller. "C’est le football. Le foot est le sport que j’aime, celui qu’on aime tous. Ça fait partie du foot. Avec ce prix, on va me demander de l’exigence, mais je n’ai aucun problème là-dessus, je prends ça positivement. Aujourd’hui, les gens qui parlent de ça ont une opinion là-dessus et il faut la respecter. Ce sont vous les journalistes, les supporters qui font que le foot est le sport le plus populaire."

À Lens, dans son nord natal, Moussa Niakhaté compte bien répondre sur le terrain à ses détracteurs.