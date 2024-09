Doté d’un effectif pléthorique à la suite du mercato estival, Pierre Sage ne se plaint pas de l’abondance de bien. Néanmoins, l’entraîneur de l’OL va faire des choix et estime ne pas à avoir les justifier.

Ils étaient 28 ce vendredi matin à l’entraînement de l’OL. Ils seront autant à postuler pour une place dans le groupe lyonnais pour le déplacement à Lens dimanche (20h45). Pierre Sage a confirmé que tout le monde était sur le pont même si certains états physiques sont fluctuants. Il est notamment question de Wilfried Zaha, "un peu hors de forme après des entraînements disparates en Turquie", ou encore Warmed Omari, revenu un peu fatigué de sa sélection avec les Comores. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais va devoir faire des choix et ce n’est pas pour lui déplaire. Pour le moment, cela ne va pas créer de tensions en ce début de saison, mais des remous pourraient apparaitre au fur et à mesure des semaines.

Néanmoins, Sage a rapidement envoyé un message à ses joueurs : pas question d’avoir des états d’âme pour le bien collectif. "On ne va pas passer notre temps à expliquer, à se justifier. On va surtout passer notre temps à préparer le match. Si certains ont besoin d’attendre le match suivant pour postuler, ils patienteront un petit peu. Je ne ferme la porte à personne, a confié le coach ce vendredi. La saison dernière, des joueurs avaient été rapidement enterrés, on n’aurait pas misé le moindre centime dessus et ce sont des joueurs qui nous ont fait gagner des matchs. Il y a toujours une deuxième vie dans le football et c’est cet espoir qui doit garder certains sous pression, et c’est important qu’ils le gardent en tête."

"Une flexibilité sur certains profils de joueurs"

Avec le recrutement tardif, Sage peut compter sur un groupe en nombre, mais le technicien assure "être content du mercato". S’il avoue qu’il risque d’y avoir embouteillage dans le secteur offensif, Pierre Sage voit une "quantité de qualité différente de la saison dernière avec beaucoup de postes doublés." Pourtant, à la lecture du groupe, la défense semble démunie avec les départs de Jake O’Brien, Mamadou Sarr, Adryelson et celui à venir de Dejan Lovren. Plutôt que de s’apitoyer, Sage y voit "une flexibilité sur certains profils comme Mata et Tagliafico, capables de jouer dans l’axe ou sur un côté. Cela permet d’aborder des organisations différentes suivant les matchs."