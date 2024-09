OL : tout le monde sur le pont avant Lens

Au sortir de la trêve internationale, Pierre Sage va avoir le choix du roi. L’entraîneur de l’OL pouvait compter sur 24 joueurs et 4 gardiens ce vendredi, à deux jours du déplacement à Lens.

Après une coupure finalement malvenue suite à la victoire contre Strasbourg, l’OL va reprendre son train-train quotidien à partir de dimanche. Les Lyonnais se déplacent à Lens pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 et vont lancer une deuxième quinzaine de septembre assez rythmée avec le retour de la Ligue Europa le 26 septembre contre l’Olympiakos. Avant de penser à l’Europe, le programme est chargé pour les hommes de Pierre Sage avec Lens dimanche (20h45) puis l’OM une semaine plus tard au Parc OL. Dans deux jours, l’entraîneur lyonnais devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. C’est en tout cas ce qui est ressorti de l’entraînement du jour à Décines. Ils étaient vingt-quatre joueurs de champs et quatre gardiens à participer à la séance.

24 joueurs et 4 gardiens à deux jours de #RCLOL



Orban bien présent malgré les rumeurs de transfert. Cherki dans le groupe #OL

Malgré les rumeurs de départ vers la Turquie, Gift Orban était bien présent au milieu des nouvelles recrues de la fin de mercato, mais aussi de Rayan Cherki et Paul Akouokou, réintégrés. De son côté, Anthony Lopes continue de s’entraîner avec le reste des gardiens, ce qui porte à quatre le nombre de portiers à s’entraîner avec le groupe professionnel. Une situation pas forcément idéale… En revanche, toujours pas de trace de Dejan Lovren, annoncé au PAOK mais toujours pas officialisé alors que le mercato grec a fermé depuis jeudi soir.