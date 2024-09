OL - Mercato : une porte de sortie en Grèce pour Lovren

Placé dans le loft de l’OL depuis la mi-juillet, Dejan Lovren n’a pas retrouvé le groupe professionnel depuis. À un an de la fin de son contrat, le Croate devrait rebondir en Grèce du côté du PAOK.

Durant la trêve internationale, Rayan Cherki et Paul Akouokou ont été aperçus avec le groupe professionnel de l’OL. Est-ce avant tout à cause de l’absence de plusieurs internationaux et donc faire le nombre ? Pour Cherki, la question peut se poser, mais pas pour son compère ivoirien. En revanche, aucune trace de Dejan Lovren. Le défenseur est pourtant, lui aussi, un membre du loft instauré par la direction sportive à la mi-juillet avant le stage en Autriche. À 35 ans, le Croate n’est plus forcément désiré à l’OL et David Friio lui avait montré la porte de la saison. Seulement, comme une grande partie de ce mercato lyonnais, la situation n’a pas vraiment évolué en faveur du club rhodanien. Lovren n’a pas vu les courtisans se bousculer alors qu’il lui reste un an de contrat. Il a donc continué à s’entraîner en marge du groupe de Pierre Sage, dans l’attente d’un projet.

Un contrat de deux saisons

Ce dernier pourrait bien se trouver en Grèce pour le vice-champion du monde 2018. Si la plupart des mercatos européens ont fermé leur porte, ce n’est pas le cas du championnat grec et un club compte bien en profiter. D’après le journaliste spécialisé dans les transferts, Fabrizio Romano, le PAOK serait tombé d’accord avec Dejan Lovren pour une arrivée en septembre. Un contrat de deux saisons l’attendrait selon la presse du pays. Des discussions doivent malgré tout se poursuivre entre le club grec et l’OL, avec notamment l’envoi de documents. Mais le deuxième départ de Lovren du club lyonnais est bien d’actualité. Il se fera en catimini pour un élément qui a apporté son leadership au moment de son retour en janvier 2023 mais qui n’a plus joué depuis maintenant neuf mois.