Pour l'OL, ambition Ligue des champions cette saison

Pas très bien parti en championnat, l'OL rêve malgré tout de Ligue des champions. C'est l'objectif fixé par John Textor pour cette saison.

Faire mieux que la sixième place de la saison 2023-2024. Voici l'objectif de l'Olympique lyonnais cette saison. Après trois journées, difficile de dire qu'il va réussir (il est 14e avec trois points), mais c'est ce qu'a annoncé John Textor mercredi lors de sa conférence de presse. En a-t-il réellement les moyens au vu de l'adversité et du mercato réalisé ? Seul l'avenir nous le dira, d'autant plus qu'il faudra composer cette année avec la Ligue Europa. Cela fait à minima huit rencontres de plus à gérer pour Pierre Sage et son groupe.

"Si nous n'atteignons pas la C1, c'est une déconvenue"

Néanmoins, le patron d'Eagle Football veut y croire et se montrer ambitieux. Il a même parlé du titre et de concurrencer le Paris Saint-Germain, ce qui sera a priori difficile. "On peut avoir une belle saison sans atteindre ses objectifs. On peut renforcer nos intentions, grandir ensemble avec des belles perspectives pour l'avenir, mais si on ne gagne pas le championnat, je pense que c'est un échec, a-t-il déclaré. Il y a deux matchs contre le PSG, il faut gagner au moins une de ces deux rencontres. Ils ont une belle équipe, mais nous voulons terminer en haut du classement. C'est à vous de décider si c'est réaliste ou pas, mais pour moi, si nous ne sommes pas en Ligue des champions à l'issue de la saison, c'est une déconvenue. Nous sommes très heureux du projet."

Rappelons que si l'OL échoue à se qualifier en C1 par le biais de la Ligue 1, c'est-à-dire terminer parmi les quatre premiers, il peut toujours le faire en gagnant la C3, ou en bénéficiant des résultats d'autres formations européennes qui pourrait lui faire gagner une place pour la plus grande des compétitions de club.