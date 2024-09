L'OL ne prendra pas "typiquement un directeur sportif"

Suite à la mise à pied de David Friio, l'OL devrait bien engager un autre dirigeant pour combler ce poste. Mais a priori avec un profil et des prérogatives quelque peu différents.

L'OL remplacera-t-il David Friio ? Ce n'est pas pour tout de suite, puisque les deux parties doivent encore s'entendre sur les conditions de son départ suite à sa mise à pied. Néanmoins, les propos de John Textor face à la presse ce mercredi laissent la porte ouverte à la venue d'un autre dirigeant pour lui succéder. Avec de grosses différences cependant sur la personne visée.

"On recherche un profil différent"

Le descriptif posé par le président de l'Olympique lyonnais et d'Eagle Football tend en effet en ce sens. "On recherche un profil différent. Nous devons agir ensemble sur les transferts. On ne veut pas quelqu'un qui va sélectionner des joueurs, mais plutôt des recruteurs. Nous souhaitons renforcer la direction au soutien des joueurs. Ce serait plus qu'un qui connaît bien le football, le métier d'entraîneur afin de le soutenir... Ce ne sera donc pas typiquement un directeur sportif."