Relégué dans la hiérarchie des attaquants avec l’arrivée de Georges Mikautadze, Gift Orban s’est pourtant illustré avec un doublé avant la trêve. Le Nigérian fait encore l’objet d’un intérêt de Trabzonspor même si le club turc a du mal à convaincre l’OL.

Mercredi, John Textor a concédé que le mercato estival ne s’était pas forcément passé comme l’OL l’aurait désiré. Cela vaut avant tout pour les départs de certains joueurs comme Anthony Lopes, Rayan Cherki ou encore Maxence Caqueret. Selon les chiffres communiqués par le club après la conférence, il existerait une différence de 110 millions d’euros entre les promesses d’achat et de vente faites au début de l’été. Il reste encore le mercato hivernal et le début de celui de l’été 2025 pour combler une partie, mais il va falloir vendre. Gift Orban peut-il entrer dans l’équation ? Il y a quelques jours, un intérêt turc avait pointé le bout de son nez avec un prêt payant et une option d’achat. La proposition de Trabzonspor n’avait pas trouvé d’oreilles attentives à Décines mais le club turc n’aurait pas abandonné la piste pour autant.

Un mercato qui se termine vendredi en Turquie

Relégué dans la hiérarchie des attaquants de l’OL, Orban doit se contenter de miettes même si son doublé contre Strasbourg peut avoir redistribué les cartes. Toutefois, pour voir le Nigérian partir, il faudra un effort financier de Trabzonspor. D’après FotoMaç, média turc, l’OL ne souhaiterait qu’une vente sèche ou un prêt avec option obligatoire, ce qui n’était pas le cas de la première offre venue de Turquie. Si Gift Orban aurait déjà discuté avec le coach de Trabzon, Şenol Güneş, les discussions avanceraient doucement entre les deux clubs. L’OL aurait revu ses exigences à la hausse tandis que le pourcentage à la revente ferait toujours débat. Quoi qu’il en soit, le dossier devra vite s’accélérer s’il veut aller jusqu’à son terme puisque le mercato ferme ce vendredi en Turquie.