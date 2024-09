OL : Gift Orban, un doublé pour s'affirmer ?

Grand bonhomme du succès lyonnais contre Strasbourg, Gift Orban a signé son premier doublé avec l'OL. Suffisant pour se frayer une place dans la rotation offensive cette saison ?

Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze voire le feu follet Malick Fofana en sortie de banc. Contre Strasbourg (4-3), s'il fallait donner le nom d'un élément offensif de l'OL qui allait être décisif, les trois joueurs cités plus haut devaient forcément avoir les faveurs des pronostics. Si le premier et le troisième ont effectivement répondu avec une passe décisive chacun, l'autre grand artisan du succès lyonnais est un peu plus inattendu. Avec son doublé, Gift Orban a rappelé à tout le monde qu'il avait fini la préparation comme meilleur buteur (trois réalisations).

L'avant-centre a surtout signé son premier doublé avec l'Olympique lyonnais lors d'une affiche officielle. Pourtant, il ne se trouvait pas dans la meilleure des dynamiques. On parlait de lui plutôt sur le marché des transferts que pour ses performances sur le rectangle vert, et pour cause, il n'avait pas encore disputé la moindre minute en Ligue 1 cette saison. Il était resté sur le banc à Rennes (3-0) et n'avait pas été convoqué face à Monaco (0-2). Signe que le club ne comptait pas forcément sur lui, alors qu'il a recruté Mikautadze à son poste ?

Un doublé en 9 minutes

En attendant, le Nigérian est entré en jeu à la 59e contre les Alsaciens, alors que sa formation était menée 3-1. 13 minutes plus tard, elle était devant au score et Orban enlevait là une sacrée épine du pied des Rhodaniens. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas marqué, donc ça fait du bien. La victoire était importante pour l'équipe, on en avait besoin après les deux précédentes défaites car c'était difficile pour nous et le staff, a-t-il sobrement commenté. Maintenant, il reste encore beaucoup de matchs et on veut tous les gagner."

A l'issue de sa prestation pleine et durant laquelle il a pu montrer dans son registre toute sa puissance et son sens du but, le footballeur de 22 ans s'est confié sur sa situation personnelle. "Ça va bien, mais vous savez, il y a beaucoup de rencontres à jouer entre la Ligue Europa, la Ligue 1... On ne peut pas être content après seulement une partie, a-t-il glissé. Ma célébration n'était pas une revanche, mais lorsque vous êtes footballeur, il y a beaucoup de critiques. Je travaille énormément, j'aime marquer et c'est mon objectif tous les jours."

Dans la soirée, l'OL a recruté Wilfried Zaha, cédé Mama Baldé et conservé Ernest Nuamah dans le secteur offensif. C'est donc toujours avec une forte concurrence que l'ancien de la Gantoise devra composer, mais il a sans doute inscrit des points dans la tête de son entraîneur. "Je l’ai compris. Pour moi, quand un joueur n’est pas content, je le suis de mon côté. Sa réponse va donner suite à la relation qu’on a tous les deux, qui peut passer de conflictuelle à une relation d’amour. Le message qu’il envoie est très clair. Peut-être que s’il était entré en dépression, l’équipe aurait plongé. À l’inverse, il a dit qu’il ne la laissait pas tomber, qu'il relève la tête et qu'il veut montrer qu'il mérite de jouer, a apprécié Pierre Sage. J’ai bien reçu le message."

Il s'inspire de Lacazette

Grâce à ses deux réalisations, Orban a pratiquement déjà atteint son total de ses six premiers mois à l'Olympique lyonnais (trois). Il a même dépassé son total en Ligue 1, puisqu'il n'avait trouvé la faille qu'une fois en championnat jusqu'à là. Garçon attachant, parfois déroutant, il souhaite s'inspirer d'un des meilleurs 9 français, Alexandre Lacazette, qu'il côtoie au quotidien. "C'est un capitaine exemplaire, a-t-il affirmé. Il a de l'expérience, donc je l'observe à l'entraînement et il me parle pour me conseiller afin que je puisse donner le meilleur de moi-même."

Face aux Strasbourgeois, le natif de Benue a marqué sur ses deux seules tentatives, et surtout, inscrit autant de buts qu'il n'a réussi de passes. Simple, efficace, Orban s'est signalé positivement, peut-être même au meilleur moment, rappelant que dans une bonne dynamique, il pouvait être une alternative crédible au duo Lacazette - Mikautadze. A lui désormais de poursuivre sur cette voie lorsqu'il en aura l'occasion.