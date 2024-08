OL - Monaco : Tagliafico absent, Orban hors du groupe

Pour la deuxième journée de Ligue 1, l'OL reçoit Monaco ce samedi (17h, beIN Sports) au Parc OL. Pour ce rendez-vous, Pierre Sage a retenu 21 joueurs, mais doit se passer de Nicolas Tagliafico, incertain ces dernières heures.

Après la mise en route ratée (3-0) à Rennes dimanche dernier, l'OL a à cœur de se rattraper ce samedi (17h, beIN Sports) devant son public. Pour la première de la saison à domicile, le Parc OL affichera presque complet avec plus de 51 000 spectateurs attendus. De réponse sur le terrain, il en sera logiquement question pour les supporters lyonnais face à l'un des gros morceaux de la Ligue 1 qu'est l'AS Monaco. Après Rennes, c'est un nouveau test pour les joueurs de Pierre Sage et un nouveau faux pas n'est évidemment pas espéré. L'entraîneur lyonnais espère voir un autre visage de ses ouailles et peut compter sur le retour d'Alexandre Lacazette dans le groupe, mais pas celui de Nicolas Tagliafico. Incertain ces dernières heures, l'Argentin n'a pas passé le cut et laisse Saël Kumbedi enchaîner une deuxième convocation dans le secteur défensif.

Orban fait les frais de la concurrence

Arrivé vendredi entre Rhône et Saône et pas qualifié, Rémy Descamps va regarder le match des tribunes. Lucas Perri, Anthony Lopes et Justin Bengui composeront le trio de gardiens. Si tout le monde était sur le pont au moment de la préparation de ce rendez-vous, Sage a forcément dû faire des choix avec le retour de ses deux joueurs d'expérience. À ce petit jeu, Gift Orban se retrouve mis sur la touche pour OL - Monaco. Le Nigérian, dont le club ne serait pas contre se séparer, fait les frais du retour d'Alexandre Lacazette, de la présence de Georges Mikautadze mais aussi de la polyvalence de Mama Baldé.

Le groupe de l'OL contre Monaco : Bengui, Lopes, Perri - Abner, Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Mangala, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Lacazette, Mikautadze, Nuamah, Fofana