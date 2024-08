OL - Monaco : plus de 50 000 spectateurs attendus

Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant déjà vendu plus de 46 000 billets pour OL - Monaco, le club lyonnais vise une affluence supérieure à 50 000 spectateurs.

L'OL va retrouver son stade samedi à l'occasion de la visite de l'AS Monaco (17 heures). Une première très attendue, encore plus après la défaite sèche, 3 à 0, du côté de Rennes. La réaction est espérée pour les hommes de Pierre Sage, encore plus face à un adversaire qui pourrait être un concurrent direct aux places européennes. Mais nous en sommes encore loin, et cette affiche sera surtout l'occasion pour les Lyonnais de renouer avec leurs spectateurs.

A cinq jours de ce match, le club a déjà écoulé 46 000 tickets, et il pense pouvoir assez facilement aller au-delà des 50 000 supporteurs présents dans l'enceinte décinoise. Une bonne affluence pour un mois d'août, même si nous nous rapprochons tout doucement de septembre et de la fin des vacances. A titre de comparaison, la réception de Montpellier en 2023-2024, la première du précédent exercice, n'avait attiré "que" 42 576 personnes le 19 août.

Un médaillé olympique pour donner le coup d'envoi

Ce choc de la deuxième journée sera placé sous le signe des Jeux olympiques. Après avoir accueilli beaucoup de rencontres du tournoi de football des JO, le Parc OL offrira une belle ovation à l'un des héros de cette olympiade française. Cyrian Ravet, médaillé de bronze en taekwondo et lyonnais de naissance, donnera le coup d'envoi de la partie entre Rhodaniens et Monégasques. Une belle mise en lumière pour le jeune homme de 21 ans dont le père a fréquenté les équipes de jeunes de l'OL avec, entre autres, Bruno Ngotty ou encore Stéphane Roche.