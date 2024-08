Mercato : Sinaly Diomandé, un dossier compliqué à gérer pour l'OL

Toujours dans le loft, Sinaly Diomandé continue de s'entraîner de manière professionnelle à l'écart du groupe. Suscitant de l'intérêt sur le marché des transferts, l'Ivoirien a pour l'instant écarté toutes les offres.

Outre le recrutement, le directeur sportif est aussi chargé de trouver, en collaboration si possible avec le joueur, des points de chute aux éléments sur le départ. A l'Olympique lyonnais, les journées sont particulièrement chargées pour David Friio, car durant cette fin de mercato, le dirigeant a l'obligation de dénicher des clubs pour plusieurs footballeurs, dont les six présents dans le "loft" : Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez, Amin Sarr et Rayan Cherki.

La situation n'est évidemment pas la même pour ces six garçons, mais le temps presse désormais, alors que la fenêtre des transferts se referme le 30 août à 23 heures. Certains attirent plus ou moins les regards des autres formations, comme Rayan Cherki et Sinaly Diomandé. Le défenseur fait certes un peu moins parler que le meneur de jeu, mais lui aussi suscite quelques convoitises. Celle d'Auxerre par exemple, qui, selon nos informations, voulait le recruter cet été.

La situation n'a pas bougé depuis l'hiver dernier

Une proposition avait même été envoyée il y a plusieurs semaines, mais l'Ivoirien n'a pas donné suite. Une porte de sortie non saisie par le joueur de 23 ans, qui attend vraisemblablement mieux, à un an de la fin de son contrat. Rappelons tout de même qu'il n'a plus disputé de match officiel avec les professionnels depuis le 26 novembre 2023 (défaite 2-0 contre Lille).

Écarté du groupe de Pierre Sage au moment du départ pour le stage en Autriche, Diomandé était déjà sur le marché l'hiver dernier, sans finalement signer ailleurs. Resté une demi-saison sans jouer, l'ancien membre du Guidars FC (Mali) et de l'académie Jean-Marc Guillou (Côte d'Ivoire), a aujourd'hui la même perspective si rien ne bouge d'ici dix jours. En attendant, il a disputé quelques rencontres amicales estivales avec la réserve, lui permettant de garder le rythme, au contraire de Lovren, Akouokou et Sarr.