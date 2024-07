Placé dans le "loft" par Pierre Sage, Sinaly Diomandé a profité de l’amical de la réserve de l’OL pour jouer une mi-temps.

Pendant dix jours, ils se sont entraînés loin de l’Autriche et du groupe professionnel. Face à l’effectif pléthorique à sa disposition, Pierre Sage avait fait le choix de laisser cinq joueurs sur le carreau. Dejan Lovren, Paul Akouokou, Amin Sarr, Florent Sanchez et Sinaly Diomandé sont donc restés à Décines et n’ont pas participé au stage estival. S’étant en partie entraînés avec la réserve de l'OL, ils n’étaient malgré tout pas concernés par le match amical contre l’UF Mâconnais, samedi au GOLTC. Enfin pas tous, puisque Sinaly Diomandé en a profité pour engranger quelques minutes sous les ordres de Gueïda Fofana.

Un peu plus de vingt minutes de jeu pour Gomes Rodriguez

Dans la défaite de la réserve (0-1) et sous les yeux de Pierre Sage et de son staff, le défenseur ivoirien a disputé la première mi-temps avant de céder sa place à la pause. Dans ce second amical de la préparation, la réserve a également pu compter sur les premières minutes d’Alejandro Gomes Rodriguez. Le jeune attaquant a signé son premier contrat pro ces derniers jours, mais évoluera avant tout avec le groupe de National 3 avant de penser à une possible présence dans le groupe pro. En plus de l’Anglais entré à la 67e minute, Bekhruz Djumatov, à l'essai depuis deux semaines, a aussi participé à la rencontre, effectuant un joli sauvetage sur sa ligne.