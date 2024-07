Melchie Dumornay subtilise le ballon à Katarzyna Kiedrzynek lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Recrue phare de l’été dernier à l’OL, Melchie Dumornay a vécu une saison tronquée. Cela n’a pas empêché l’Haïtienne d’être nommée pour le titre de meilleure joueuse de l’année en Amérique centrale.

Une vilaine blessure l’a tenue éloignée des terrains pendant de longues semaines. Recrue phare de l’été 2023 à l’OL, Melchie Dumornay avait été stoppée dans son ascension en fin d’année suite à un tacle rugueux d’une joueuse de Montpellier sur sa cheville. L’attente a été longue avec une opération et de la rééducation avant un retour courant mars au moment des quarts de finale de la Ligue des champions contre Benfica.

Avec un titre de championne de France et un Trophée des championnes, Dumornay a décroché les premiers titres de sa jeune carrière, tout en apportant sa pierre à l’édifice malgré sa blessure. Ave 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, l’Haïtienne a montré que son talent pouvait répondre à l’exigence du haut niveau à l’OL.

La fierté de tout un pays

Présente à la reprise de l’entraînement début juillet, Melchie Dumornay va pouvoir réaliser une préparation complète avec les Fenottes à partir de jeudi. L’objectif de l’ancienne Rémoise est de devenir un rouage essentiel du système Joe Montemurro et faire mieux que la saison passée. L’ambition est là alors que son premier exercice avec l’OL a séduit en Amérique centrale. En effet, la numéro 6 lyonnaise est nommée pour le titre de meilleure joueuse de la zone CONCACAF, au même titre que Charlyn Corral et Jacqueline Ovalle (Mexique), Adriana Leon (Canada), Khadija Shaw, la tenante du titre jamaïcaine, et Sophia Smith (États-Unis).