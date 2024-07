OL - Torino : zoom sur le club italien

De retour en France après leur stage en Autriche, les joueurs de l’Olympique lyonnais disputeront leur quatrième match de préparation face au Torino. La rencontre se déroulera le mercredi 31 juillet à 20 heures, à Bourgoin.

De retour à l’entraînement depuis le 5 juillet, le groupe de l’OL a déjà disputé trois matchs amicaux. Victorieux lors des deux premières oppositions, face à Chassieu-Décines (7-0), puis contre le WSG Tirol (3-2), les Gones se sont dernièrement inclinés 1-0 face à St. Pauli. Ainsi, les Lyonnais auront l’occasion d’effacer cette mauvaise prestation dès le mercredi 31 juillet, lors de la rencontre face au Torino. L’affiche se déroulera au Stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu et débutera à 20 heures. D’ailleurs, les tribunes devraient être bien garnies dans l’enceinte du FCBJ. Pour ceux ne pouvant pas se rendre sur place, Canal+ et OLPlay retransmettront le duel en direct.

Neuvième de Serie A en 2023-2024

La saison dernière, le Torino FC a terminé à la neuvième position du championnat italien. Une place respectable, surtout quand on sait que l’équipe turinoise a devancé le SSC Napoli, champion d’Italie 2022-2023. Avec 13 victoires, 14 matchs nuls et 11 défaites en 38 journées, le Taureau compte seulement sept points de retard sur la huitième et dernière place qualificative pour l’Europe. Même si durant ce mercato, le club italien a vendu Alessandro Buongiorno, l’un de ses meilleurs défenseurs, pour 35 millions d’euros à Naples, la formation a recruté intelligemment. En effet, les Grenats sont parvenus à attirer gratuitement l’attaquant international écossais Ché Adams par exemple. Plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 évoluent là-bas, c'est le cas de Nemanja Radonjic (ex-OM), Yann Karamoh (ex-MHSC) ou encore Pietro Pellegri (ex-ASM).

D’ailleurs, le Torino a remporté son dernier match de préparation 2-1 contre le Virtus Vérone, une formation évoluant en Série C. De plus, avant de défier l’Olympique lyonnais, les hommes de Paolo Vanoli, passé par les staffs de Chelsea et de l’Inter, joueront ce samedi à 16 heures, face au pensionnaire de Série B, Cremonese. Ainsi, cette affiche permettra aux deux clubs de continuer leur montée en puissance dans cette présaison.