Un OL poussif concède sa première défaite (0-1)

Pour sa troisième sortie de l’été, l’OL a été emprunté physiquement en deuxième mi-temps. Dans une rencontre pauvre en occasions, le club lyonnais a concédé sa première défaite en fin de match (0-1).

La victoire contre Chassieu-Décines était avant tout une mise en route. Celle contre le WSG Tirol vendredi avait atténué la prestation en dedans de l’OL. Ce mercredi, le résultat final ne cachera pas le visage plus que moyen des Lyonnais face au FC Sankt Pauli. Oui, Pierre Sage ne recherche pas forcément 100% de victoires dans cette préparation estivale, toutefois, l’entraîneur lyonnais souhaite voir un visage qui évolue pour son équipe.

À Schwaz, l’OL a concédé sa première défaite de l’été (1-0) contre le promu de Bundesliga. Mais plus que le revers, c’est avant tout la difficulté rhodanienne à se mettre en évidence qui est ressorti de ce troisième amical, le dernier en Autriche. Après le 4-3-3 face à Chassieu puis le 4-4-2 il y a six jours, Sage avait choisi de tester un nouveau système avec un passage à trois derrière et un milieu renforcé avec la titularisation de Maxence Caqueret aux côtés de Nemanja Matic et Corentin Tolisso.

Une formation lyonnaise amorphe en deuxième mi-temps

L’entrejeu avait été un des points soulevés après la victoire contre Tirol. Il y a eu du mieux notamment en première période avec un pressing et contre-pressing bien appliqué. Seulement, il a manqué de la créativité pour pouvoir apporter du danger sur le but de Sankt Pauli. Le coup-franc enroulé de Mata (6e) puis la frappe lointaine de Tolisso (8e) après seulement dix minutes avaient pourtant présager de bonnes choses pour l’OL. Mais offensivement, hormis le poteau d’Abner, encore intéressant ce mercredi, le visage offensif a été inexistant avec aucune occasion en deuxième mi-temps malgré les entrées de Benrahma et Molebé.

Les temps de jeu ont certes augmenté avec 90 minutes pour Adryelson, Caleta-Car, Matic, Tolisso, Caqueret et Abner mais l’impact physique n’a pas été au rendez-vous avec une formation empruntée dans le deuxième acte. Le but en fin de match de Marwin Schmitz (87e) a été à l’image de la seconde période avec des Allemands mettant plus d’intensité, plus d’envie. La frappe flottante du jeune de 17 ans a fait mouche et scelle une défaite presque méritée pour l’OL qui va quitter l’Autriche sur une mauvaise note.