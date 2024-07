JO 2024 : Diarra (OL) fait lui aussi son entrée en lice avec le Mali

Lassine Diarra, gardien de la réserve de l’OL et du Mali

Convoqué avec l’équipe olympique du Mali, Lassine Diarra va entamer les JO 2024 par une rencontre face à Israël ce mercredi soir. Le match débutera à 21 heures au Parc des Princes, situé à Paris.

À l’image d’Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki, Lassine Diarra a, lui aussi, été sélectionné pour disputer les JO avec le Mali. Ainsi, sans compter Johann Lepenant, qui n’est que réserviste, les trois joueurs de l’OL engagés, feront leur entrée en lice ce mercredi dans le tournoi olympique de football masculin. La France, représentée par deux Gones, sera opposée aux États-Unis au Vélodrome de Marseille, tandis que les Maliens affronteront les Israéliens au Parc des Princes à Paris. Les deux matchs se dérouleront en même temps, à 21 heures.

Le Mali dans le groupe D

Située dans la poule D, l’équipe de Lassine Diarra jouera contre le Japon le 27 juillet, également à 21 heures, au stade de Bordeaux. Puis, pour conclure leur phase de poule, les Aigles défieront le Paraguay au Parc des Princes à Paris, une nouvelle fois à 21 heures. Le gardien de la réserve lyonnaise compte déjà quatre sélections avec le Mali U23, reste à voir si son sélectionneur, Badra Alou Diallo, lui donnera du temps de jeu tout au long de la compétition.

À noter que l’affiche Mali-Israël de ce soir est placée sous haute surveillance, notamment à cause des menaces dont font l’objet les athlètes israéliens. Plus de 1 000 policiers seront mobilisés pour éviter tout débordement aux alentours et dans l’enceinte du Paris Saint-Germain.