JO 2024 - Mali : le programme de Lassine Diarra (OL)

Lassine Diarra, gardien de la réserve de l’OL et du Mali

Retenu avec le Mali pour disputer les JO, le gardien lyonnais Lassine Diarra affrontera Israël, le Japon et le Paraguay.

C'est une très belle expérience pour Lassine Diarra. Le gardien s'est engagé avec l'Olympique lyonnais en novembre 2023, et quelques mois plus tard, le voilà aux Jeux olympiques avec le Mali. Il a en effet été convoqué, comme Johann Lepenant, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette avec la France, pour la compétition qui commencera mercredi.

Le portier de la réserve rhodanienne fait partie des 18 noms couchés par le sélectionneur Badra Alou Diallo. Les Maliens ont été placés dans la poule D, en compagnie d'Israël, du Japon et du Paraguay. Il entamera le tournoi face aux Israéliens le 24 juillet au Parc des Princes. Le 27 juillet, ils iront à Bordeaux pour défier les Japonais avant de finir la phase de poules par une confrontation contre les Paraguayens, à nouveau dans le stade du PSG, le 30 juillet.

En cas de 1re place, il jouera à Décines

Précisons d'ailleurs que si la sélection africaine termine en première, elle jouera son quart de finale à Décines, dans le stade de l'OL, le 2 août. Un moment qui serait forcément particulier pour Diarra. Ce dernier a connu à une seule reprise le groupe professionnel, c'était lors de la réception de Reims fin mars. Le joueur de 21 ans avait été appelé pour pallier les absences de Justin Bengui et Matéo Pereira. Avec l'équipe de National 3, il compte huit apparitions lors de l'exercice 2023-2024.

Le calendrier de Lassine Diarra (Mali) aux JO :