Après quatre saisons à l’Olympique lyonnais, Mélissa Béthi quitte le Rhône. La jeune milieu de terrain de 18 ans a signé un contrat de deux ans au FC Nantes, avant d’être prêtée au FC Metz.

Ce lundi, le FC Nantes a annoncé avoir recruté Mélissa Béthi, en provenance de l’OL. La jeune joueuse a ainsi paraphé son premier contrat professionnel, pour une durée de deux ans. Via son communiqué, le club nantais a indiqué que sa nouvelle recrue sera prêtée au FC Metz cette saison. Ce prêt devrait lui assurer du temps de jeu puisque les Messines évoluent actuellement en deuxième division. Les Jaunes et Vertes espèrent que leur joueuse de 18 ans reviendra avec plus d’expérience, les Nantaises venant d’être promues en Première Ligue après avoir terminé deuxièmes de D2 la saison dernière.

Championne de France 2024

Arrivée en 2020 à l’Olympique lyonnais, Mélissa Béthi a surtout joué avec les U19 et la réserve du club rhodanien. Néanmoins, lors des deux dernières journées de championnat 2023-2024, Sonia Bompastor avait largement fait tourner son effectif, ce qui avait permis à plusieurs jeunes joueuses d’effectuer leurs premières apparitions. Ce turn-over avait été réfléchi par la nouvelle entraîneuse de Chelsea, puisque son groupe était déjà qualifié pour les play-offs de D1, qu’elles ont ensuite remportés.

La native de Firminy avait alors été titularisée face à Guingamp fin avril, puis à Bordeaux début mai. Ainsi, grâce à ces 180 minutes disputées avec l’équipe première, la footballeuse de la génération 2005 a été sacrée championne de France 2024. Un trophée qui vient récompenser son passage à l’académie lyonnaise.