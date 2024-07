Face à St. Pauli, l'OL entre dans une autre phase de la préparation

Après avoir partagé les temps de jeu entre l'ensemble de ses joueurs, Pierre Sage aura une autre approche face à St. Pauli.

Si l'on voulait caricaturer, on dirait "Fini les cadeaux !". Logiquement, Pierre Sage a réparti les temps de jeu lors des deux premières rencontres amicales de l'OL face à Chassieu-Décines (7-0, le 13 juillet) et au WSG Tirol (2-3, le 19). Tout le monde a pu jouer au moins une fois 45 minutes entre ces deux affiches, hormis les cinq absents du stage, Ernest Nuamah, victime d'un coup, et le troisième gardien, Yvann Konan (17 ans).

Mais désormais, l'Olympique lyonnais entre dans une autre phase de sa préparation. Tout le monde jouera bien sûr, mais les noms cochés comme titulaires ou remplaçants donneront à présent une indication un peu plus importante. C'est ce qu'a confié l'entraîneur au Progrès. "Sur les deux premiers matchs, le temps a été distribué de manière totalement équitable. Sur le troisième, ça va se resserrer, il va augmenter pour certains et diminuer pour d’autres, a-t-il expliqué. C’est à ce moment-là que la notion de mérite et de performance rentre en ligne de compte."

"Le jeu d’équipe de l'OL est la chose qui nous intéresse le plus"

Les rotations auront donc lieu plus tard dans la partie, et cela commencera dès mercredi contre St. Pauli (18 heures). Avec la volonté pour le staff de poursuivre le travail et l'apprentissage des notions collectives qu'il veut inculquer. "Aujourd’hui, le jeu d’équipe est la chose qui nous intéresse le plus. Il faut que les joueurs se plongent dans cette logique-là. Et ensuite, que le talent individuel vienne le valoriser, a-t-il déclaré. C’est une très bonne chose que le talent individuel se substitue au collectif dans certaines situations, c’est intéressant, mais il ne faut pas que ce soit intéressant que pour le footballeur."