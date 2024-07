Ce lundi, l’OL s’est envolé vers l’Autriche pour son premier stage de l’été. Comme il l’avait annoncé, Pierre Sage n’a retenu que 23 joueurs et a laissé Lovren, Diomandé, Sarr ou encore Akouokou à la maison.

Non pas que les choses sérieuses n’avaient pas encore débuté, mais dans les prochains jours, les joueurs de l’OL vont monter d’un cran dans leur préparation physique. Ce lundi, les Lyonnais ont pris la direction de l’Autriche et d’Innsbruck pour leur premier stage de l’été. Dix jours dans les Alpes autrichiennes pour poursuivre le travail réalisé depuis la reprise du 5 juillet dernier. Au programme, Pierre Sage et son staff devraient servir des doubles séances auxquelles s’ajouteront deux matchs amicaux : le 19 juillet contre le WSG Tirol puis le 24 contre le FC Sankt Pauli. Pour cette escapade en Autriche, l’entraîneur de l’OL a retenu 23 joueurs et, comme il l’avait annoncé samedi, a déjà fait des choix.

Les jeunes Perret, El Djebali et Molebé biens présents

S’ils ont eu quasiment tous 45 minutes contre Chassieu-Décines, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Amin Sarr, Paul Akouokou et Florent Sanchez n’ont pas été conviés à ce stage. Ils vont donc rester à Lyon pour parfaire leur condition, en attendant peut-être de trouver une porte de sortie dans ce mercato estival. Satisfait des jeunes depuis la reprise, Pierre Sage a choisi d'amener Romain Perret et Chaïm El Djebali en Autriche. Bien qu’il n’ait eu qu’un quart d’heure à se mettre sous la dent, Enzo Molebé est lui bien du voyage, grâce à sa bonne prestation conclue par un doublé contre la formation de National 3.

Le groupe en Autriche : Konan, Lopes, Perri - Abner, Adryelson, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, O'Brien - Caqueret, Diawara, El Djebali, Lepenant, Maitland-Niles, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Fofana, Molebé, Nuamah, Orban, Perret