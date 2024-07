OL - Mercato : Sage concède un "besoin de dégraisser" l’effectif

Satisfait de la victoire de l’OL ce samedi face à Chassieu-Décines, Pierre Sage se projette déjà vers le stage en Autriche. Avec déjà des premiers choix à faire.

Ce samedi, il avait le sourire, ainsi que le sentiment du travail accompli par ses joueurs. Pour sa première sortie de la saison, l’OL a réussi son entame face à Chassieu-Décines (7-0) et cela a plu à Pierre Sage. Il y a forcément des choses à revoir en ce début de période estivale, mais l’entraîneur lyonnais a plutôt apprécié le visage rhodanien. Avec trois tranches de 30 minutes, Sage a pu donner du temps de jeu à tous ses joueurs et Dieu sait qu’il y en avait samedi soir au GOLTC.

Vingt-six éléments qui ont plus ou moins eu 45 minutes chacun à se mettre sous la dent. Un effectif pléthorique qui devrait connaitre quelques modifications pour le stage en Autriche à partir de lundi. "On partira avec 22 joueurs de champs plus trois gardiens. S’il y a besoin de ramener un joueur supplémentaire, on a cette possibilité de le faire. L’idée est d’avoir des conditions d’entraînement qui soient bonnes aussi, nous a confié le coach après le succès. On entraîne des joueurs, pas des contrats, mais pour nos conditions de pratique, on se doit de préparer les choses de manière optimale. C’est pour ça qu’on fait des choix dès l’avant-stage."

"On ne peut pas bien travailler quand on a trop de joueurs"

S’il assure que la "vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de fin d’août et encore moins celle de 2025", Pierre Sage concède que les conditions d’entraînement ne seraient pas réunies en amenant tous les joueurs sous contrat avec l’OL. L’entraîneur lyonnais ne veut pas que l’environnement ne "tire des enseignements trop rapides" sur ses choix.

Toutefois, il assure que le club va devoir trouver des portes de sortie à certains. "Dégraisser est nécessaire. À date, on va avoir un retour d’un jeune non retenu avec les U19 pour l’Euro (Mahamadou Diawara). On serait donc potentiellement 25 avec 3 gardiens de but. On a du nombre et on en attend encore beaucoup, donc il sera nécessaire de dégraisser un peu l’effectif pour avoir des conditions de travail qui soient optimales. On ne peut pas bien travailler quand on a trop de joueurs, mais on assumera s’ils sont là."

Le message est en tout cas passé et il devrait être clair pour certains éléments du groupe dès lundi.