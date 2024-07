Suite aux différentes actions en commission ces dernières semaines, la FFF a confirmé la présence de 19 clubs en D2 dont l’OL Futsal.

Les appels des uns et des autres, les décisions qui en ont découlé ont créé un flou autour de la composition de la D2 de futsal. Avec la mise hors championnat de Nice Futsal Club, le Saint Henri FC espérait bien pouvoir en profiter et avait ainsi demandé à jouer le barrage d’accession en qualité de champion R1 de la Ligue de Méditerranée. Seulement, considérant que les barrages avaient été joués avant cette décision, la FFF n’a pas donné raison au club sudiste et est donc resté sur sa position de base : face aux décisions des commissions fédérales de donner vainqueur sur tapis vert l’OL, c’est bien le club lyonnais qui accédera à la D2 la saison prochaine.

19 équipes au lieu de 20 en 2024-2025

Divisé en deux poules, le deuxième échelon national ne se jouera malgré tout pas à 20 équipes comme cela était le cas lors de l’exercice précédent. En effet, suite aux relégations administratives de Torcy et Neuhof, Lille et Strasbourg s’étaient vus offrir une possibilité de rester en D2. Or, la DNCG n’a pas validé le maintien du club lillois au contraire des Strasbourgeois et ce sont donc 19 équipes qui vont former la deuxième division de futsal à la rentrée. Avec l’OL en son sein pour la première fois de son histoire.