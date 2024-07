Nice débouté, l’OL Futsal se rapproche de la D2

Ayant choisi de faire appel de la décision de la FFF, le Nice Futsal Club a finalement été débouté par la commission d’appel. Le club niçois va saisir le tribunal administratif, mais l’OL Futsal se rapproche de la D2.

Dans un long communiqué publié sur ses réseaux, le Nice Futsal Club a fait part de sa surprise et en même temps de sa colère. Face aux deux réserves déposées par l’OL Futsal après la double confrontation pour l’accession en D2, la FFF avait donné raison au club lyonnais. Seulement, la formation niçoise pouvait encore faire appel et c’est ce qu’il a fait. Malheureusement, la réponse rendue par la commission n’a pas été celle attendue.

Le Nice Futsal Club a été débouté en appel suite à sa mise hors championnat de R1 et aux deux rencontres des barrages perdues sur tapis vert. Le club du sud de la France n’a pas manqué de réagir, estimant que les dés étaient pipés dès le début. "Nous nous doutions que cette décision serait prise, cette histoire tombe à pic, car depuis le début, c'est l’OL que l’on veut voir au niveau national. Peu importe la manière."

Estimant faire l’objet d’une "campagne de dénigrement de longue date", le Nice Futsal Club ne compte pas en rester là. Le NFC va saisir le tribunal administratif, "un organisme impartial", pour que la décision soit annulée et que ce soit bien les Niçois qui montent en D2 et non l’OL. Ce feuilleton n’est pas encore terminé, mais la montée de David Touré et ses hommes semble en bonne voie. À condition de passer la DNCG et que le club continue cette section futsal.