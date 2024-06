L’OL Futsal finalement repêché en D2 ?

Battu sur le terrain par Nice, l’OL Futsal a manqué l’accession en D2. Seulement, le club lyonnais a vu la FFF lui donner gain de cause suite à deux réserves déposées lors de la confrontation.

Et si l’OL Futsal gagnait son accession en D2 non pas sur le terrain, mais en dehors ? À l’instant T, c’est ce qui est inscrit dans les documents envoyés par la FFF sur la composition de l’antichambre. En effet, le nom du club lyonnais fait partie des vingt formations engagées pour la saison prochaine, en lieu et place de Nice Futsal. Le club sudiste avait pourtant réussi à gagner sa place sur le terrain en prenant le meilleur sur l’OL par deux fois. C’était sans compter sur les dirigeants lyonnais. En effet, dans le papier officiel envoyé par la Fédération, il est inscrit à côté du nom de l’OL Futsal "procédure en cours".

Nice peut encore faire appel

Pourquoi ? Tout simplement parce que l’OL a déposé deux réserves lors de la double confrontation contre Nice Futsal, comme nous l’apprend le compte X (anciennement Twitter) France-Futsal. Les dirigeants rhodaniens ont suspecté une anomalie sur des certificats médicaux concernant deux des joueurs azuréens alignés ainsi que le nombre de joueurs extra-communautaires alignés par Nice (3 au lieu de 2). Ces deux réserves ont été reçues et validées par la FFF qui a donc placé l’OL en D2. Toutefois, Nice peut encore faire appel de cette décision et peut-être obtenir gain de cause. Réponse dans les prochaines semaines, avec, qui plus est, un passage devant la DNCG à valider.