Sélectionnés avec la France pour un stage préparatoire à l'Euro 2024, Bengui, Kumbedi, Sarr et Diawara doivent arriver à Clairefontaine ce 21 juin. Les joueurs de l’OL vont retrouver Bernard Diomède et leurs 25 autres coéquipiers.

Début juin, Bernard Diomède a dévoilé sa liste pour un stage préparatoire à l’Euro U19. Parmi sa sélection de 29 joueurs, on retrouve quatre Lyonnais : Justin Bengui, Saël Kumbedi, Mamadou Sarr et Mahamadou Diawara. Cependant, les jeunes footballeurs de l'OL devront rapidement se démarquer pour espérer jouer le tournoi. En effet, mi-juillet, le sélectionneur de la France renverra 9 joueurs chez eux et gardera les 20 restants pour la compétition. Ainsi, les Lyonnais auront un peu moins d’un mois pour montrer leurs qualités au sélectionneur et manqueront donc la reprise avec l'OL.

L’Euro 2024 en pensant à la Coupe du monde 2025

Les championnats d’Europe des moins de 19 ans se dérouleront en Irlande du Nord. Le tournoi commencera le 16 juillet pour les Français. Les hommes de Bernard Diomède se retrouvent dans la poule B, en compagnie du Danemark, de l’Espagne et de la Turquie. L’équipe de France rentrera dans la compétition face aux Turcs le 16 juillet.

Les coéquipiers de Senny Mayulu (PSG) enchaîneront avec une rencontre contre les Danois le 19 juillet. Enfin, les Bleuets affronteront les Espagnols le 22 juillet, pour le dernier match de la phase de groupes. Les deux premières nations de chaque poule seront qualifiées pour la phase finale. À noter que le tournoi permettra à cinq pays de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde U20, qui aura lieu en 2025 au Chili.