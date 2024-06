Bernard Diomède, sélectionneur des U19 français, a appelé 29 joueurs pour un stage préparatoire à l’Euro. Quatre Lyonnais, Bengui, Sarr, Kumbedi et Diawara, sont dans la liste.

Mi-juillet, ils ne seront plus que 20 pour défendre les couleurs de la France pendant l’Euro de leur catégorie. En attendant, Bernard Diomède, entraîneur des U19 français, a convoqué 29 footballeurs pour un stage qui lui permettra de se faire une idée définitive du groupe qu’il emmènera avec lui en Irlande du Nord. Dans l’effectif, on recense quatre éléments de l’Olympique lyonnais : Justin Bengui, Mamadou Sarr (prêté à Moleenbeek), Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara.

Avec 26 autres coéquipiers, les trois garçons sont attendus à Clairefontaine du 21 juin jusqu’à mi-juillet pour préparer le tournoi européen qui aura lieu du 15 au 28 juillet à Belfast et Larne. Afin de jauger son effectif, le sélectionneur disposera de deux rencontres amicales contre des adversaires à déterminer. Les matchs sont prévus les vendredis 5 et 12 juillet.

Ensuite, neuf joueurs devront rentrer chez eux, pendant que le reste de la bande se mesurera à la Turquie (16/07), au Danemark (19/07) et à l’Espagne (22/07) lors de la phase de poules. Il faudra finir à l’une des deux premières places du groupe pour accéder aux demi-finales. La compétition offrira pour rappel, cinq billets pour la Coupe du monde U20 programmée en 2025 au Chili.