Les internationaux africains de l’OL en action ce jeudi

Mama Baldé à la CAN avec la Guinée-Bissau (Photo by Issouf SANOGO / AFP)

Saïd Benrahma (Algérie), Ernest Nuamah (Ghana) et Mama Baldé (Guinée-Bissau) seront sur les terrains ce jeudi pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2026 sur le continent africain.

Après la déception de la finale de Coupe de France, les internationaux de l’OL ont dû vite se remobiliser car pour eux, la saison n’est pas terminée. En effet, certains vont disputer l’Euro (Mangala), d’autres les Jeux olympiques (Lacazette, normalement), et ils sont plusieurs à jouer des matchs avec leur sélection en ce début du mois de juin. Les Africains sont particulièrement concernés puisqu’ils poursuivent ces prochains jours les qualifications au Mondial 2026.

Ce jeudi, ce sera notamment le cas de trois joueurs de l’Olympique lyonnais, à commencer par Mama Baldé avec la Guinée-Bissau. A 18 heures, lui et ses coéquipiers affrontent l'Éthiopie à domicile. Après une victoire et un nul lors des deux premières journées, les Bissau-Guinéens espèrent continuer sur cette dynamique, face à une nation a priori à leur portée, pour tenter d’accrocher une des deux premières places de la poule, un classement obligatoire pour rester en lice, dans laquelle on retrouve surtout l'Égypte (6 points) et le Burkina Faso (4).

Le Ghana déjà en difficulté

Un peu plus tard, à 21 heures, ce sont l’Algérie de Saïd Benrahma et le Ghana d’Ernest Nuamah qui seront en lice. Les Algériens recevront la Guinée pour valider le deux sur deux lors de la trêve dédiée aux éliminatoires en novembre 2023, qui les envoie en tête de leur groupe. Les Ghanéens doivent eux impérativement s’imposer au Mali, puisqu’ils ne comptent que trois unités, ayant perdu contre les Comores.

Rappelons qu’avec l’élargissement du tournoi à 48 nations, le changement des qualifications a changé en Afrique. Ainsi, les premiers de chaque poule participeront à la compétition, tandis que les seconds s’affronteront dans un barrage d’où un seul pays s'extirpera pour poursuivre sa route vers une confrontation intercontinentale.