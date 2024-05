Mama Baldé (OL) retenu avec la Guinée-Bissau

Remplaçant de luxe à l’OL depuis plusieurs semaines, Mama Baldé s’offre un souffle nouveau entre Rhône et Saône. Après la finale de la Coupe de France, l’attaquant rejoindra la sélection de la Guinée-Bissau pour deux matchs éliminatoires de la Coupe du monde.

Il fait partie de ces joueurs qui ont pu profiter de l’arrivée de Pierre Sage et de son staff. Pourtant, Mama Baldé ne joue pas plus qu’avant, voire moins, mais il a retrouvé une confiance perdue durant toute la première partie de saison. À l’image de Rayan Cherki et Malick Fofana, l’attaquant s’est forgé une réputation de dynamiteur en sortie de banc et cela a fait grand bien à l’OL dans cette seconde partie de saison. Avec deux buts et trois passes sur les sept derniers bouts de matchs qu’il a disputés, Mama Baldé a réussi à se rendre indispensable.

L’Éthiopie et l’Égypte au programme

Samedi, son entrée en jeu, si elle doit intervenir, devrait amener un peu de fraîcheur et de tonus quand les physiques lyonnais et parisiens seront chancelants. Quoi qu’il en soit, Baldé espère pouvoir arriver en Guinée-Bissau avec le statut de vainqueur de la Coupe de France. Après le match contre le PSG, l’ancien Troyen ne sera pas encore en vacances et disputera deux matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Le Bissau-Guinéen a été retenu avec son pays pour affronter l’Éthiopie le 6 juin et l’Égypte le 10 du même mois.