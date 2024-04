OL : Baldé "content de la confiance du staff"

Invité en conférence de presse ce vendredi, avec en ligne de mire la rencontre face à Brest dimanche prochain, Mama Baldé s’est livré sur son statut à l’OL.

Coup de génie. Lors de la rencontre opposant l’OL au FC Nantes (3-1), Mama Baldé avait cloué le match en effectuant une course du milieu de terrain jusqu’à la surface des Canaris, avant de délivrer une passe toute faite à Gift Orban (but 90+7). Invité en conférence de presse ce vendredi en vue d'une nouvelle échéance face au 2e Ligue 1, Brest (dimanche à domicile), l’attaquant lyonnais affirme vouloir soutenir l’équipe le plus possible malgré son statut de remplaçant. "Si on peut aider un coéquipier à marquer c’est bien, il ne faut pas se sentir individualiste, on joue pour l’équipe, c’est ça le plus important."

Prêté par l’Estac Troyes depuis le 30 août 2023, le Bissao-Guinéen de 28 ans est actuellement à 17 matchs effectués et 2 passes décisives sous les couleurs de l’OL. Souvent utilisé en fin de rencontre, le coach apprécie son travail de l’ombre "Mama a toujours travaillé sur sa combativité, il a une attitude très bonne sur le terrain, mais dur à évaluer, car on ne voit pas de buts ou de passe décisive", a relevé Pierre Sage, en conférence de presse.

"Tout le monde est concerné"

Arrivé en fin de période estivale, Mama Baldé n’avait pas effectué la préparation de pré-saison avec les Lyonnais et en avait conquis une tronquée avec son ancien club, de quoi jouer sur ses premières sorties entre Rhône et Saône. "J’ai vécu un début de saison difficile sur le plan personnel au vu du mercato, cela a impacté ma performance, je n’ai pas fait la préparation qu’il fallait".

Dans cette première partie de saison compliquée tant sur le plan collectif que personnel, l’ancien Troyen assure pouvoir compter sur les joueurs et le staff, notamment Damien Della Santa, arrivé durant l'hiver avec Pierre Sage. "Tout le monde est concerné, en début de saison, je ne pouvais pas imaginer la 7e place, mais grâce au travail de toute l’équipe et de la solidité du groupe, c’est à présent possible. Je suis content de la confiance que me donnent le coach et mes collègues. Je travaille beaucoup, on fait des analyses vidéos avec le staff sur mes déplacements en matchs et mes faiblesses, ça m’aide beaucoup."

L'OL affrontera les quatre premiers de Ligue 1 (Brest, PSG, Monaco, Lille) sur les quatre prochaines journées. Mama Baldé garde un œil optimiste sur ces prochaines grosses échéances. "Ce seront des matchs difficiles comme chaque week-end, mais on y croit toujours lorsqu’on regarde notre position au classement il y a encore quelques mois, on sait que tout est possible. On va se faciliter la tâche au maximum, je pense que ça va le faire." À l'image de l'attaquant, c'est tout un groupe qui a repris confiance.