OL : Sage ne veut "pas donner un statut de supersub" à un joueur

Avec les entrées réussies des remplaçants lors des derniers matchs, Pierre Sage pourrait avoir l’idée de rester dans la continuité. Seulement, l’entraîneur de l’OL ne veut pas s’enfermer dans ce confort.

Le maintien acquis en Ligue 1, l’OL n’est pas pour autant en vacances avant la finale de la Coupe de France contre le PSG. Les Lyonnais, en enchaînant les victoires, se sont même donnés l’opportunité de se relancer dans la course à l’Europe et c’est désormais le nouvel objectif affiché par Pierre Sage et ses joueurs. Avec la victoire à Nantes, la formation lyonnaise n’est qu’à deux points de la 7e place, mais doit gravir une montagne à quatre cols dans les semaines à venir. La première ascension se nomme Brest et le match se tiendra au Parc OL dimanche soir (20h45). Pour ce rendez-vous, Pierre Sage pourra compter sur un groupe au complet, hormis Duje Caleta-Car suspendu. Face au dauphin du PSG, l’entraîneur lyonnais avance que son équipe va pouvoir "valider ou invalider certaines choses dans son jeu". Notamment celle de pouvoir compter sur des remplaçants qui apportent un vrai plus au moment de leur entrée ?

Les prestations de Rayan Cherki et Malick Fofana à la Beaujoire ont mis en lumière cette influence qui dure pourtant depuis quelques semaines avec spécifiquement un passage en 4-2-3-1 en deuxième période. Toutefois, Pierre Sage ne veut pas s’enfermer dans cette stratégie. "Ma position est de ne pas donner un statut de supersub à un joueur dans le but de faire flancher un adversaire qui nous domine. Il faut juste être juste sur ceux qui vont commencer et permettre à Rayan d’être récompensé de son entrée à Toulouse et titulaire contre Reims, de permettre à certains joueurs qui font une bonne performance en rentrant dans les derniers matchs de pouvoir commencer. C'est une relation managériale sur la justesse, mais aussi pondérer par des aspects stratégiques."

"Les belles histoires se jouent dans des timings qu'on ne maitrise pas"

Ces derniers temps, les prestations comme titulaire d’Ernest Nuamah frustrent quelque peu les supporters lyonnais et une remise en question de la place dans le onze du Ghanéen pourrait bien intervenir contre Brest dimanche. Comme souvent avec l’entraîneur lyonnais, cela résulte avant tout des opportunités et surtout du contexte du match, mais de bonnes entrées peuvent forcément conduire à intégrer le onze de l’OL à un moment ou un autre. Pour appuyer ses propos, Pierre Sage n’a pas manqué de prendre l’exemple de Mama Baldé, passé quelques minutes avant lui devant la presse.

Passeur décisif contre Nantes, l’attaquant a repris confiance petit à petit sans forcément brusquer les choses après des mois compliqués en première partie de saison. "C’est un travail de fond qui est difficile à évaluer, car il n’y a pas de passe décisive, de but. Ce sont juste des attitudes. Un jour est venu l’opportunité de démarrer un match à Lorient dans la suite de ses bonnes entrées, a détaillé le coach. Le match n’a pas été facile pour lui et pourtant, juste avant de sortir, il marque ce but en attaque rapide. Les belles histoires se jouent dans des timings que le joueur ou le staff ne maitrisent pas et ce but lui a peut-être donné la confiance nécessaire pour pouvoir refaire de bonnes rentrées derrière."

En concernant tout le monde, Pierre Sage a voulu créer une émulation dans le groupe. Peut-être bien l'un des points les plus importants du renouveau lyonnais.