OL : la place de titulaire de Nuamah remise en question ?

Matthieu Udol (Metz) et Ernest Nuamah (OL) (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Encore une fois brouillon contre Nantes, Ernest Nuamah fruste autant qu’il peut séduire dans ses prestations. Avec la bonne entrée de Malick Fofana, le Ghanéen peut-il être sur le banc lors d’OL - Brest ?

POUR

Est-ce finalement les attentes sur le joueur qui ont créé autant de crispation chez les supporters ? Peut-être bien, car en déboursant (cet été) 25 millions d’euros pour Ernest Nuamah, l’OL avait mis la main sur l’une des pépites du football mondial et que cela était forcément un gros coup. Après huit mois entre Rhône et Saône, le bilan quand il faut parler du Ghanéen est souvent le même : frustrant. Autant par les espoirs qui ont découlé de son arrivée, que des prestations depuis. À 20 ans, Nuamah a les défauts de sa jeunesse : entêté, plein de fougue, mais pas toujours réfléchi et cela donne des prestations qui laissent sur la faim à Décines.

En marquant son premier but contre Lorient début octobre, on s’était dit que le déclic avait enfin eu lieu. Peine perdue puisque l’ailier a enchaîné les mêmes prestations semaines après semaines. De l’activité sur le couloir droit, mais un manque chronique de justesse technique que ce soit dans la passe et dans le tir. Certains diront sur le ton de la boutade qu’avec la patte gauche de Nuamah, l’OL a une version africaine d’Arjen Robben à repiquer dans l’axe pour enrouler. Sauf qu’avec le Néerlandais, cela faisait très souvent mouche avec un but ou une passe. Avant de recevoir Brest dimanche, Ernest Nuamah en est à 2 buts et 2 passes en 26 matchs avec l’OL.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu les minutes pour se mettre en évidence, avec le 8e temps de jeu de l’effectif lyonnais, le 2e chez les attaquants. À force de faire fréquemment les mauvais choix, il a commencé à irriter ses supporters, mais aussi par moments ses coéquipiers, coupables de gestes d’humeur parfois suite à une mauvaise passe ou un choix personnel. Et cependant, à côté de ça, Nuamah est presque indispensable dans le onze de Pierre Sage.

CONTRE

Dimanche, l’entraîneur lyonnais sera peut-être amené à récompenser la ou les bonnes entrées de Rayan Cherki et Malick Fofana. Toutefois, dans sa volonté de construire les succès de son équipe, Sage ne peut édulcorer l’apport de Nuamah dans la réussite des entrants comme ce fut le cas à Nantes. L’ancien de Nordjaelland est très clairement dans l’obligation de s’améliorer techniquement pour devenir une véritable force et une vraie menace, ce qu’il est déjà. Car, malgré tout son déchet, Nuamah use encore et encore son adversaire direct.

Quand on pouvait reprocher ces dernières années que l’OL n’avait pas d’ailiers capables de mettre la pression sur l’adversaire et d’avoir un jeu pour le moins arrêté, Nuamah apporte ce petit plus. Ça ne se traduit pas par des buts derrière, mais il mâche le travail de ses coéquipiers pour la seconde mi-temps. "Tu attends davantage dans les statistiques, mais en termes de courses, de provocations, il fait un travail phénoménal sur son adversaire même si ce n’est pas suivi de faits derrière", a souligné notre consultant Nicolas Puydebois dans "Tant qu’il y aura des Gones".

Ernest Nuamah a cette capacité de percussion qui permet de faire reculer la défense et de l’épuiser surtout pendant de longues minutes. Perd-il de l’influx dans le même temps ? Cela reste possible d’autant qu’il reste un diamant brut que l’OL doit polir. Toutefois, à l’heure où Pierre Sage a souvent utilisé la concurrence pour piquer, voir Nuamah faire un petit tour sur le banc ne serait pas contreproductif même si "Fofana reste pour le moment un supersub qui n’a pas encore la caisse pour tenir un match et démarrer."