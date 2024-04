Ligue 1 : face à l'OL, Brest peut assurer l'Europe

Corentin Tolisso face à Pierre Lees-Melou lors de Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

En cas de victoire contre l'OL dimanche, mais aussi de plusieurs scénarios favorables sur les autres terrains, Brest pourrait être assuré d'une place européenne.

Les deux adversaires ambitionnent une place en coupe d'Europe, mais pas la même. Si ce scénario était difficilement imaginable en début de saison, c'est bien Brest qui viendra sur le terrain de l'OL dimanche (20h45) avec la volonté de préserver son statut de dauphin du PSG, mais surtout de valider une participation européenne lors de l'exercice 2024-2025.

Un exploit pour le club breton, mais qui pourrait avoir lieu dès cette 29e journée. Pour cela, il faudra tout de même quelques résultats favorables aux protégés d'Eric Roy. Avant tout, les Finistériens devront l'emporter à Décines, condition sine qua non pour ensuite se projeter. Mais ce succès pourrait ne pas suffire si auparavant Reims (7e) a battu Strasbourg, ou si Rennes (8e) a gagné contre Toulouse. Enfin, autre impératif, que Marseille (9e) ne s'impose pas face aux Niçois.

Le Stade Brestois ne sera pas européen dès dimanche

Mais les Brestois ne connaîtront pas à l'avance le scénario d'OM - Nice, puisque cette affiche a été déplacée au mercredi 24 avril en raison du quart de finale de Ligue Europa des Marseillais. Même en cas de victoire dans le Rhône, le SB29 devra donc patienter pour faire la fête.

Rappelons que de l'autre côté, le groupe de Pierre Sage vise la 7e place de Ligue 1, qui pourrait lui ouvrir les porte de la Conference League l'an prochain. Dans cette course, l'Olympique lyonnais doit dépasser trois clubs, et la confrontation face à Brest ressemble à un tournant à ne pas manquer avant de se frotter au PSG, Monaco et Lille.