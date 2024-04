Quel calendrier pour l’OL et ses concurrents à l’Europe ?

Maintenu, même si pas encore mathématiquement, l’OL souhaite maintenant jouer à fond la carte de l’Europe. Le calendrier lyonnais s’annonce compliqué, mais qu’en est-il de ceux de ses concurrents ?

En l’espace de trois mois, l’OL est passé de la peur de descendre en Ligue 1 et la volonté de se jeter corps et âme dans la course à l’Europe à six journées de la fin. Le scénario est incroyable quand on y pense et c’est une fin de saison qui s’annonce finalement palpitante entre Rhône et Saône. Entre le sprint final de la Ligue 1 et la finale de la Coupe de France, les supporters lyonnais vont être servis sur le mois et demi de compétition qu’il reste à jouer.

L’ambition est là dans le vestiaire lyonnais comme ont pu l’indiquer Pierre Sage ou encore Alexandre Lacazette après la victoire à Nantes (1-3). Néanmoins, le challenge ne sera pas pour autant aisé avec la montagne à quatre cols qui se présente sur les prochaines semaines. Avec les quatre premiers de Ligue 1 au programme, difficile de réellement se projeter et pourtant, comme l’a dit notre consultant Nicolas Puydebois dans "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, "un OL libéré de la pression du maintien peut créer la surprise".

Bien gérer Brest pour commencer

Tout un club et tout un stade ne demandent que ça, mais l’OL n’a pas son destin entre les mains dans la course à la 7e place. Enfin si, en faisant un sans-faute, mais dans cette lutte européenne, la formation lyonnaise regarde avant tout le chasseur plus que le chassé. Avec Reims, l’OM et Rennes, ils sont trois clubs déjà devant et il faudra faire non pas d’une pierre deux coups, mais bien trois pour être européen par la Ligue 1. Mission impossible ? Pas forcément parce que les trois concurrents du club lyonnais n’ont pas nécessairement une fin de saison plus facile, entre confrontations directes ou encore équipes qui luttent pour le maintien. Si l’OL arrive à bien gérer son ascension du prochain mois, rien n’est insurmontable.

Le calendrier de Reims (7e, 40 points)

J29 : déplacement à Strasbourg

J30 : réception de Montpellier

J31 : déplacement à Clermont

J32 : réception de Marseille

J33 : déplacement à Brest

J34 : réception de Rennes

Le calendrier de l’OM (8e, 39 points)

J29 : réception de Nice

J30 : déplacement à Toulouse

J31 : réception de Lens

J32 : déplacement à Reims

J33 : réception de Lorient

J34 : déplacement au Havre

Le calendrier de Rennes (9e, 39 points)

J29 : réception de Toulouse

J30 : déplacement à Nantes

J31 : réception de Brest

J32 : déplacement à Metz

J33 : réception de Lens

J34 : déplacement à Reims