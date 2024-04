Plus en retrait que les autres entrants à Nantes, Gift Orban a pourtant scellé la victoire de l’OL à la Beaujoire. En marquant son premier but en Ligue 1, le Nigérian va-t-il retrouver une partie de sa confiance ?

Ce lundi, au lendemain de la victoire de l’OL à Nantes (1-3), il n’y en avait presque seulement pour Rayan Cherki et Malick Fofana. Même Mama Baldé a semblé récolter plus de suffrages dans les entrées marquantes à la Beaujoire que Gift Orban. Ayant remplacé Alexandre Lacazette, l’attaquant nigérian a toutefois plié le match au moment d’entrer dans le temps additionnel de la rencontre de la 28e journée de Ligue 1. Après un déboulé de Baldé sur le côté droit, l’attaquant a profité d’une passe dans le bon tempo pour ajuster Alban Lafont et marquer le troisième but de l’OL.

Il rentabilise son temps de jeu comme remplaçant

Le banc a laissé exploser sa joie, conscient que la victoire était belle et bien validée avec ce but de Gift Orban. Encore un peu imprécis techniquement, l’ancien de La Gantoise a pourtant fait du bien avec son jeu dos au but et a finalement été récompensé, comme pour retrouver la confiance. Comme Malick Fofana, il avait marqué en Coupe de France face à Lille puis contre Valenciennes mardi dernier, mais Orban attendait toujours d’ouvrir son compteur en Ligue 1. C’est désormais chose faite avec ce déplacement à Nantes. Deux buts en deux matchs, le réveil d’Orban est-il pour maintenant en sortie de banc ?