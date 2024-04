Ligue des champions : la barre des 25 000 passée pour OL - PSG

Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À onze jours de la demi-finale aller de Ligue des champions, le Parc OL continue de se remplir. La barre des 25 000 spectateurs a été franchie pour OL - PSG, de quoi laisser espérer battre le record d’affluence.

La rencontre n’est que dans une grosse dizaine de jours et pourtant on se met à y croire dans l’environnement du club lyonnais. Le 20 avril prochain, l’OL féminin reçoit le PSG à Décines pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Ce rendez-vous en lettres capitales a forcément été entouré au gros marqueur rouge par Sonia Bompastor et ses joueuses et ces dernières comptent sur le soutien populaire pour prendre un avantage avant le retour. La règle du but à l’extérieur n’existe plus, mais s’imposer au Parc OL avant de se rendre au Parc des Princes le 28 avril serait forcément une bonne idée dans l’espoir de retrouver la finale de la compétition à Bilbao.

Dès 8€ la place

Après avoir attiré près de 21 000 spectateurs pour le quart retour contre Benfica, l’OL va déjà battre son record d’affluence de la saison pour un match de la section féminine. En effet, à onze jours de la demie, plus de 25 000 billets ont déjà trouvé preneurs et l’objectif est désormais clair au sein du club. Afin de prendre le meilleur sur le PSG, voir tomber le record historique de 30 019 spectateurs de novembre 2019 est presque devenu une obligation. Il reste un peu plus d’une semaine et demie pour convaincre 5 000 supporters de plus de prendre leur place. Avec un horaire favorable (19h) un samedi et des tarifs abordables (dès 8€ pour quatre places achetées), la mission pourrait bien se révéler réussie pour l’OL.