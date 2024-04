Ligue 1 : les prédictions d’Opta sur le classement final de l’OL

Suite à la victoire à Nantes (1-3), l’OL a assuré son maintien en Ligue 1 et vise désormais l’Europe. Grâce à un logiciel de probabilité, Opta a calculé les chances lyonnaises d’ici à la fin de la saison.

Elle leur fait dorénavant les yeux doux. Grâce à leur victoire dimanche à Nantes (1-3), les joueurs de l’OL se mettent à rêver plus grand dans cette fin de saison de Ligue 1. Il est encore six matchs à jouer et contre toute attente, les Lyonnais peuvent très bien se retrouver européen la saison prochaine grâce au championnat. Avec les contreperformances des uns et des autres durant le week-end, la formation rhodanienne est revenue à cinq points de la 6e place, mais surtout à deux de la 7e qui sera qualificative si l’OL vient à échouer contre le PSG en finale de la Coupe de France. L’objectif n’est donc pas insurmontable même si le calendrier a de quoi tempérer les ardeurs. Mais comme l’a rappelé Pierre Sage après Nantes, ses joueuses ne s’interdisent rien. En sont-ils capables ? Il faudra attendre la fin de la saison.

73,8% d'être entre la 9e et 11e place

Toutefois, Opta s’est amusé à calculer le pourcentage de chance de voir l’OL finir européen à l’issue des 34 journées de Ligue 1. Et le moins qu’on puisse dire est que l’optimisme entre Rhône et Saône ne se retranscrit pas dans les chiffres. Au soir de la 28e journée, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont que 1,6% de chance d’être directement qualifié en Europe sans attendre la coupe. Pour ce qui est de la 7e place, l’OL peut avoir un peu plus d’espoir (4,2%) même si les prédictions d’Opta placent très clairement le club lyonnais dans le ventre mou de cette Ligue 1 (73,8%) en raison notamment du calendrier des quatre prochaines semaines. Un bon résultat contre Brest dimanche (20h45) et ces probabilités seront différentes. Mais, à l'instant T, voilà le tableau.